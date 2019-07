Laluska megtalálta a számítását

Fotó: Contitech-FKSE Algyő

– Szeretném, ha olyan szakmai fejlődést biztosítanánk a lányoknak, hogy ne kelljen a szegedi és Szeged környéki tehetségeknek elmenni a csapattól. Amennyiben nem lesz NB I-es csapatunk, akkor támogatni fogjuk őket a továbblépésben, fejlődésben

Laluska Balázs, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának egykori magyar válogatott jobbátlövője, aki két olimpián járt a válogatottal, 2016 nyarán fejezte be játékos-pályafutását. Utánpótlás­edzőnek, illetve szakmai vezetőnek állt Algyőn. 2019 nyarától szintet lép, a PC Trade Szeged KKSE női csapatának lesz a másodedzője Zsadányi Sándor mögött, valamint a klub szakmai munkájáért is felel.– Megtaláltam a számítása­­im így, hogy a sportágon belül maradtam – árulta el lapunk ér­deklődésére Laluska Balázs. – Négy csodálatos évet töltöttem Algyőn. Bella Árpádnak köszönöm, hogy rám bízta az utánpótláscsapatok szakmai koordinálását, rengeteget ta­nultam ebből – folytatta.Laluska a szakmai feladatok mellett tizenegy éves korig be­zárólag gyerekekkel is foglalkozott. Most egy újabb lépést tesz meg a sportvezetői pályafutásában azzal, hogy a PC Trade Szeged KKSE másodedzője és szakmai vezetője lesz.– A legfontosabb feladatom az lesz Zsadányi Sándor mö­­gött, hogy a 20 éves pályafutásom során összeszedett tapasztalatomat átadjam a lányoknak. Szakmai vezetőként pedig cé­­lom, hogy kisgyermekkortól a felnőttcsapatig opciót jelentsünk a játékosok számára – beszélt terveiről.– jegyezte meg, majd hozzátette, a 13-14 éves időszak is vízválasztó ebben a tekintetben.Barcelonában jár edzői képzésre, ahol október végén sikeres vizsgával szerezheti meg a B licences képesítést.– Az edzőség és a sportvezetői tevékenység is közel áll hozzám. Felnőtt trénerként egyelőre nem tudom magam el­­képzelni, az utánpótlásban látom a lehetőségeimet, ami a fejlődéshez elengedhetetlen. Szervezett kereteken ezen belül csodálatos dolgokat lehet elérni – osztotta meg Laluska, akinek két nagyobb gyermeke, Bence és Elza is kézilabdázik. Előbbi a PICK-ben, utóbbi vele jön az SZKKSE-hez.