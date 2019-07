Legendás elnökök együtt ünnepeltek: 100 éve, 1919. július 5-én alakult a szegedi vasutas sportegyesület

Az elnökök. Árva Pál, Lakatos Lajos, Kaposvári Péter, Szokol Lajos és Huszár Zoltán emlékezett a születésnapon. FOTÓ: FRANK YVETTE

1919. július 5. nagy nap volt a Szegedi Vasutas Sportegyesület életében. Vermes Jenő, egy magas szociális érzékenységű, munkásbarát állomásfőnök megalapította az SZVSE-t. Hat egykori szegedi elnök, Árva Pál, Lakatos Lajos, Kaposvári Péter, Szokol Lajos, Huszár Zoltán és Halász Antal közösen emlékezett a születésnapon. Sajnos, az esemény főszervezője, Szabó Gyula nem érezte jól magát, így ő nem volt jelen ezen a baráti összejövetelen.Megemlékezéssel indult az esemény, a régi, már nem élő elnökökre, így Vermes Jenőre, László Károlyra, Sebők Gézára, Barna Lászlóra, Virág Mihályra, Dáni Mihályra, Elek Györgyre, Annus Istvánra, Sajtos Péterre és a közelmúltban elhunyt, Kremser Péterre – ma 11 órakor a Belvárosi temetőben lesz a búcsúztatása – emlékeztek.A Szegedi Vasutas Sport­egyesület meghatározó szerepet töltött be, és tölt be jelenleg is a magyar sportéletben. Legendás sportolók szállították a sikereket olimpiáról, világ-, vagy éppen Európa-bajnokságról.A futballcsapat Kalocsa Géza mesteredző munkássága alatt élte fénykorát, a Futó Géza vezette birkózok szebbnél szebb eredményeket értek el, de a Kakuszi Ferenc által edzett atléták is ontották a sikereket.1925-ben kezdődött egy levelezés a város vezetésével. 10 év küzdelem után Somogyi Szilveszter polgármester kedvező levelet küldött. Ebben tudatta, hogy a város közönsége átengedi a kisbúvár tó fölötti területet fizetendő évi összeg ellenében, 99 évi használatra. ha egy év alatt feltöltik a Kossuth Lajos sugárút nívójára. A vasutasok egy éven át jártak talicskával, de megcsinálták, amit kértek a vezetők tőlük.Az SZVSE-pálya avatóját 1937. június 20-án tartották. Ekkor készült el a lelátó alatti tornaterem, négy teniszpálya, kétsávos tekepálya. Ebben az időben a futballpálya mindkét oldalán található lelátó fedett volt. 1998 januárja az újabb jelentős dátum a klub életében, ekkor került hivatalosan az egyesület birtokába a sportkomplexum. Éveken keresztül küzdöttek, harcoltak azért, hogy fennmaradjon a létesítmény, amit végül sikerült megtartani. Nem volt könnyű helyzetben az SZVSE, de gazdaságos tervezéssel folyamatosan fejlődtek, és talpon maradtak.Szokol Lajos jó hírekről tudott beszámolni. A sportvezető kiemelte, hogy ha minden jól alakul, elkezdődnek a munkálatok, és egy atlétikai centrum épül meg, a futballpályát egy nyolcsávos rekortán öleli majd körbe, ami már évtizedek óta az atléták álma. A futballisták is új pályát kapnak, és a birkózóterem felújítása, korszerűsítése is elkezdődik. Az SZVSE szép jubileumot ünnepel idén, és a sok küzdelmes év után újból régi fényében tündökölhet.