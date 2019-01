Lehet, a minden is kevés: Jonas Källmannal, a MOL-PICK Szeged kapitányával beszélgettünk

Bizakodó. Jonas Källman reméli, hogy hazája válogatottja sokáig menetel a világbajnokságon.

Fotó: Karnok Csaba

– Ilyenkor az a legfontosabb, hogy megtartsuk azoknak a jó fizikai állapotát, akik itt maradtak Szegeden. Rendszeresen kondizunk, míg a labdás tréningek most picit nehezebbek, de azért megoldhatók, kiegészülve néhány juniorkorú játékossal. Szép időszak ez, ilyenkor lehet egy kis pluszenergiát gyűjteni a szezon hátralévő részére.– Nagyon jól kell ahhoz játszaniuk a magyaroknak, hogy legyőzzék Svédországot. Nekünk nagyszerű csapatunk van kiváló védelemmel és kapusokkal. De így sem lehetetlen. Nagyon veszélyes ellenfél Svédország, mivel ahogy labdát vesztesz ellene, azonnal gyors lerohanásokat vezet és gólokat lő. Amennyiben Magyarország nyerni szeretne, mindent ki kell adnia magából, 100 százalékot, vagy még annál is többet.– Persze, de elképesztően koncentráltnak kell majd lennie minden játékosnak hatvan percen át, hogy győzelemmel jöhessenek le a pályáról.– Nem láttam túl sokat, mivel néha két edzésünk van egy nap, a szabadidőmben pedig igyekszem minél több időta családommal tölteni. Élő- ben mindössze a Svédország–Egyiptom találkozót láttam, de folyamatosan követem a csoportok és a meccsek alakulását.– Az eredmények alapján mindenképpen elmondhatjuk, hogy Dánia jó munkát végez, ugyanakkor még nem játszottak magukhoz hasonló játékerejű csapattal. Természetesen Svédországot is esélyesnek tartom, de még túlságosan az elején tartunk a világbajnokságnak, hogy az elődöntőkről beszéljünk.– Ha a játékoskereteket nézem, akkor mindenképpen sokáig menetelhet a házigazda Dánia, ahogyan remélem, Svédország is. Kiváló együttesünk van, jó úton járunk. Az Európa-bajnok spanyolok mindig veszélyesek, Franciaországra pedig mindig számítani kell a végjátékban. Ahogy mondtam, nehéz bármit megállapítani, de talán a dán, svéd, francia trió lehet most a három topcsapat.– Igen, rajta kívül is rengeteg jó kézilabdázója van még. A Paris Saint-Germain is nélkülözte az ősz második felében, de ez nem igazán látszott meg rajtuk. Persze ha pályára léphet majd, az komoly pluszt jelenthet a gallok számára.