Lekrinszki Gina egész pályás gólt lőtt - VIDEÓ

A Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata az OB I 16. fordulójában az ötödik helyen álló Egert fogadta. A Heves megyeiek az egész mérkőzés során vezettek. A második negyed után 6–3-ra vezettek a vendégek.A második félidő egy parádés védéssel indult. A hazai kapus, Lekrinszki Gina védett, a Szentes lefordult, amire a vendégek hálóőre kiúszott. Ezt vette észre Lekrinszki, és szerzett fantasztikus gólt. Íme:A mérkőzés utolsó negyedében ötször is betalált a Hungerit-Szentesi VK, azonban a vendégek is lőttek két gólt, így a hazai siker elmaradt. Az Eger 10–9-re győzött a Hungerit-Szentesi VK otthonában.Február elején a Szentes Vízilabda Klub férficsapatának játékosa, György Dávid is egész pályás gólt lőtt, ráadásul a bajnoki címvédő Ferencváros ellen. Ezt a találatot ide kattintva tekintheti meg.