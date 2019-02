Lelkes játékkal kapott ki a Szeged SZTE a Fraditól

Női vízilabda OB I, 13. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Berki, Vörös.Trifán – Árkosy 1, LENGYEL A. 1, DAMNJANOVICS 4, Rácz 1, Lengyel D., Tóth P.Csere: Gyönyösi (kapus), Ádám 1, Hasznos. Megbízott edző: Lakó Gábor.: KASÓ – Kövesdi 2, Muzsnay 1, BUJKA 3, TÓTH-CSABAI 3, Takács, Gémes 1. Csere: Varga (kapus), Illés, MIHAJLOVICS 4, Hajdú, Gerendás, Pőcze, Huszti. Vezetőedző: Béres Gergely.6/3, ill. 5/2.1/1, ill. 1/1.Tóth P.A gólvágók csatájaként harangoztuk be a Szeged SZTE és a Ferencváros összecsapását a női vízilabda OB I 13. fordulójából, hiszen az élvonal tíz legeredményesebb játékosa közül három is szerepet kapott a SZUE-ban. A zöld-fehérektől a válogatott Tóth-Csabai Dóra és az exszegedi Bujka Barbara három-három találattal hozta lövőformáját, de a hazaiaktól Lengyel Dominika nem volt eredményes. Helyette egy másik Tisza-parti játékos villogott, hiszen a szerb utánpótlás-válogatott pólós, Isidora Damnjanovics négy találatot is jegyzett.Izgalmakat nem tartogatott az összecsapás, a jóval esélyesebb és rutinosabb fővárosiak már az első negyedben megléptek, a szünetben már öt góllal vezettek, majd a helytálló szegediek ellen tartották az előnyüket.A Szeged SZTE csapatát ezen a meccsen megbízott trénerként Lakó Gábor irányította, a szakmai elfoglaltság miatt hiányzó Varga Tamás vezetőedzőt jövő hét pénteken a Dunaújváros otthonában is helyettesíti.Lakó Gábor: – Pörgős mérkőzés volt, a lányok odatették magukat, és lelkes játékkal hozták azt, ami bennük van. Egy válogatott szintű, jó formában védő kapussal szemben nehéz dolgunk volt támadásban. Pozitívum, hogy egy-két kulcsemberre jól figyeltünk védekezésben.