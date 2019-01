Lendületet adhat a két hosszabbításban aratott győzelem - Ismétlésre készül a Szedeák

Nagyon mélyről állt fel a Naturtex-SZTE-Szedeák legutóbb a Paks otthonában. A szegediek szűk két perccel a vége előtt még nyolcpontos hátrányban voltak, azonban kiváló hajrát produkálva előbb hosszabbításra mentették a találkozót, majd meg is nyerték azt. Tették mindezt úgy, hogy az egyébként is szűkös keretből ekkorra már elveszítették a kipontozódott Vágvölgyi Ákost és a kiállított Alekszandar Ponjavicsot, viszont a kispadról érkező emberek is bizonyítottak. Fontos, csapatként elért siker volt a paksi győzelem, pontosan az ilyen mérkőzések adhatnak lendületet ahhoz, hogy feledtesse az őszi sikertelen szériát a Szedeák. Andjelko Mandics együttese zsinórban két mérkőzést nyert, ráadásul mindkettőt hosszabbítást követően – ezek a momentumok billenthetik át a gárdát a pozitív irányba.



Ezúttal az a Zalaegerszeg érkezik az újszegedi sportcsarnokba, amely hasonlóan kemény feladat lehet, mint a Paks elleni mérkőzés. A zalaiak kilenc győzelmükkel és hét vereségükkel vezetik a sűrű középmezőnyt, az ötödik ZTE és a tizedik Sopron között is csupán két siker a különbség.



Bencze Tamás együttese egy próbajátékossal érkezik Szegedre. Az amerikai Alandise Harris tavaly az Alba Fehérvárban játszott, a hármas és négyes poszton bevethető kosaras háromhetes tesztidőszakát tölti a ZTE-nél. A légiós a TF Budapest elleni győztes meccsen 14 ponttal és 6 lepattanóval mutatkozott be.



Ismétlésre lenne szükség tehát a Naturtextől, ha sikerül újból hasonló játékot mutatnia, mint az atomvárosban, akkor jöhet az újabb bravúr. A szombaton 18 órakor kezdődő találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.