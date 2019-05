Lezárnák a párharcot: TF Budapest-Szedeák (online)

TF Budapest - Naturtex-SZTE-Szedeák - (-,-,-,-)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, play-out, 2. mérkőzés. Budapest, Ludovika Aréna. Vezeti:

TF Budapest: Vezetőedző: Ales Pipan.

Szedeák: Vezetőedző: Andjelko Mandics.



17.48 - Köszöntjük olvasóinkat Budapestről, a két csapat már javában melegít a hamarosan kezdődő mérkőzésre. Jó hír, hogy szegedi oldalról mindenki bevethető a régóta sérült Vágvölgyi Ákost leszámítva. A helyzet egyszerű, amennyiben nyer a Szedeák, úgy bennmarad, és véget ér számára a szezon - vereség esetén viszont jön egy harmadik meccs szombaton az újszegedi sportcsarnokban.



A Naturtex-SZTE-Szedeák a Serco TF Budapest vendége lesz, a két győzelemig tartó párharcban 1:0-ra vezet a szegedi együttes, így ha ma sikerülne nyernie, akkor lezárná a párharcot, meghosszabbítaná az első osztályú tagságát.



Nem lesz könnyű meccs, a TF többször is bizonyította, hogy iszonyatosan kellemetlen ellenfél. Hazai pályán 81–73-ra nyert Andjelko Mandics együttese, a találkozónak volt olyan időszaka, amikor 20 ponttal is vezettek a Tisza-partiak. Szerencsére a betegséggel küzdő Ante Krapic és Alakszandar Ponjavics rendbe jött, így most már ők is százszázalékos állapotban tudják vállalni a játékot.



A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.