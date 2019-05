Lezárult egy szép makói korszak: Gera Norbert edzőként most már a deszki kézilabda építésére koncentrál

Régi ˝csibészek˝. Gera (bal szélen) a mai fiatalokban hiányolja Nagy Lászlóék gyerekkori játékszeretetét. Archív fotó: Gera Norbert

– Köszönöm a hozzáállását minden játékosomnak, akik nem hagyták el a süllyedő hajót, illetve Nagy György Sándor majdnem három évtizedes munkáját, amit a makói kézilabdáért tett! – ezt nyilatkozta a férfi kézilabda NB II utolsó fordulójában Gera Norbert, a bajnokságból kieső ContiTech Makói KC edzője. Mindez úgy hangzott, mint egy búcsú, így meg is kerestük a szakembert, aki megerősítette: véget ér a makói korszaka, de egy új korszakot is épít egy ideje.– Deszken dolgozom tanárként, a helyi iskola igazgatójával egyetértésben három éve elkezdtük letenni a helyi kézilabdaélet alapjait – kezdte beszámolóját Gera Norbert. – Ez már ott tart, hogy 75 gyermek, többségében lányok járnak edzésre napi szinten. Van itt egy szép csarnok, és láthatóan egyre nagyobb igény is erre a sportágra. Már névadó szponzorunk is van, a Ferroép-szer Deszk felnőtt női csapatával pedig megyei bajnokok lettünk, szeretnénk az NB II-ben folytatni.A tréner 1993 óta kézilabdázóként, játékos-edzőként és trénerként folyamatosan a makói kézilabda „alapembere" volt, egy-egy orosházi és békéscsabai kitérő mellett.– Felejthetetlen időszak volt, amelyben sok mindent megéltem. Voltak szép sikereink, akkoriban rendszeresen 700 néző előtt játszottunk. Most a másik végletnek, a kiesésnek is részese voltam, miután sorra csábították el tőlünk a legjobb játékosainkat. A makói kézilabdának viszont nincs vége azzal, hogy a férfi- és női csapat is kiesett az NB II-ből, hiszen sok gyermek űzi ott a sportágat, van mire építeni – mondta a szakember.Gera Norbert volt a Nagy László fémjelezte szegedi generáció egyik nevelőedzője. A visszavonuló klasszis utolsó mérkőzéseit játssza majd a MOL-PICK Szeged elleni bajnoki döntőben, kíváncsiak voltunk, milyen érzései vannak a visszavonulás kapcsán.– Érdekes volt Nagy László helyzete, hiszen a kézilabda mellett kosárlabdázott, méghozzá olyan komoly tehetséggel, hogy meggyőződésem: ha utóbbi sportágat választja, akkor az NBA-ből vonulna vissza – véli Gera Norbert. – A kézilabdát választotta, és kihozta magából a legtöbbet. Elkerülték a komolyabb sérülések is, és példaképpé tudott válni. Visszavonulása bejelentésekor megköszönte a munkámat, de én is megköszöntem, hogy vele és társaival dolgozhattam – árulta el.Gera Norbert a többi akkori szegedi tehetségre is szívesen emlékszik, meghatározó időszak volt számára.– Buday Dániel, Vadkerti Attila, Laluska Balázs, Oláh Gábor és a hozzájuk hasonló fiatalok olyan értékeket képviseltek, amelyek egyre nagyobb ritkaságnak számítanak. Megérkeztek egy edzőtáborba, elfoglalták a szobát, kinevezték kapunak a szekrényajtókat, majd zoknikkal vagy szivacslabdákkal máris játszani kezdtek, játék közben pedig túl akartak járni a másik eszén. Ezzel a fineszes és örömteli játékossággal sajnos egyre ritkábban találkozom – nyilatkozta Gera Norbert.