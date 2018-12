lyen volt az NB III-as labdarúgócsapatok ősze (1.): Szeged-Grosics Akadémia - Ledolgozhatóvá faragták a hátrányt

Joao Janeiro munkája tavasszal lesz igazán látványos. Fotó: Török János

Statisztikák

A Szeged-Grosics Akadémia, egyben a labdarúgó NB III Közép csoportjának legeredményesebb játékosa Máté János volt: az NB I-et is megjárt támadó 16 mérkőzésen 13 gólt szerzett. A házi góllista másodikja Germán Tamás (6 találat), aztán a sorrend: Cigan Cristian-Lucian 5, Oláh Gergő 3, Coroian Andrei, Hegedűs Martin, Moga Sergiu és Tóth Gábor 1-1 találattal.

A Szeged-Grosics Akadémia a Közép csoport leggólerősebb alakulata volt ezzel a 31 találattal, megelőzve az éllovas Szentlőrinc (28) és a SZEOL SC (25) csapatát.

A kapott gólok területén a negyedik Dunaújváros a legjobb (10), majd a Szentlőrinc, Szeged-GA, SZEOL SC dobogós trió jön 11-11 találattal.

A Szeged-GA-ból színes lapok miatt az 5 sárgáig eljutó Farkas Márknak kellett kihagynia bajnokit, Germán, Moga, Tóth G. 3-3, Coroian, Máté J. 2-2, Erdei András, Hegedűs M., Manga Milán, Pászka Lóránt és Szabó Péter 1-1 sárga lapot kapott – ez összesen 23. Kiállítva egyik szegedi sem volt.

Komment



Máté János,a Szeged-GA támadója

– Kettős érzések kavarognak bennem. Az utolsó két fordulóban a kilencpontos hátrányból ledolgoztunk hatot, így csak három pontra állunk a Szentlőrinc mögött. Viszont sok apró nüansz miatt nem mi vezetjük a tabellát, tehát ezen feltétlenül változtatnunk kell. Nem lehetek elégedett, mert nem a második, hanem az első helyen kellene állnunk. A legtöbb gólt szereztük, a legjobb a gólkülönbségünk, a legjobbak a körülményeink, mégsem mi vezetjük a csoportot. A tavasszal erősebb lesz a csapat, ebben biztos vagyok, és van olyan minőség benne, hogy elbírjuk a terhet, a kötelező feljutást. A támadót a gólok minősítik, és én vezetem a listát a csoportban, de ha 13-szor betaláltam, miért nem szereztem 14 gólt? Mindig jobb akarok lenni, ám az egyéni érdekek mit sem érnek, ha jövő nyáron nem jutunk fel.

Siker többek között az NB II-ben kilencedik Tiszakécske (3–0), az NB III Keleti csoportját vezető Szolnok (6–2) és a romániai másodosztályban jelenleg 10. UTA Arad (1–0) ellen. Ezekkel az eredményekkel jelezte nyáron a Szeged-Grosics Akadémia, hogy hiába a másodosztálytól való búcsú, az azonnali visszajutás nemcsak jól hangzó szólam, hanem kimondott cél is lesz.Az NB III Közép csoportjának első két fordulója ennek szellemében is telt: 4–1 a Makó ellen, 2–1-es győzelem Pécsett. Aztán valami megtört, mert a kötelezőnek vélt győzelmek mellett a Szeged-GA otthon kapott ki a Szekszárdtól (0–1), a Szentlőrinctől (0–1), a SZEOL-tól (1–2), pontokat veszett a Paks II. (1–1), a Kecskemét ellen (3–3), valamint Iváncsán (0–0).Az utóbbi volt az utolsó meccse a kispadon a nyáron kinevezett Popovits Pálnak, akit a SZEOL elleni rangadó előtt a portugál Joao Janeiro váltott. A szakember itt még nem tudott hozzátenni a csapat játékához, ám a záró két fordulóban előbb a Honvéd II. (2–0), majd a Makó (2–1) otthonában szerzett három pont jelezte: már ő is aktív a csapat munkájában.Ha azt nézzük, hogy az utolsó két játéknap előtt kilenc pont hátránya volt a Szeged-GA-nak a Szentlőrinc mögött, a tavaszi szezont viszont már csak háromegységnyi hátrányban kezdi, akkor jó döntésnek bizonyult az edzőcsere. Meglehet, éppen az utolsó pillanatban történt meg.A csapat így második helyen áll a tabellán a Szentlőrinc mögött, nagy kérdés, a Baranya megyei kisváros együttese mennyit ment át a tavaszra a most látott, eléggé egyedülálló szerepléséből, illetve az üldöző SZEOL SC is komoly potenciált rejt. A Szeged-GA játékosai a bajnokság őszi zárása után fizikai állapotfelmérésen vettek részt, majd egyéni edzéstervet kaptak a pihenőre a szakvezetéstől. A tavaszi felkészülés január 15-én kezdődik, a bajnokság pedig március 3-án folytatódik.