Ma 16 órakor az mk-döntőben: MOL-PICK Szeged-Telekom Veszprém

Már Debrecen felé tartanak a szegedi szurkolók.

Férfi kézilabda, magyarkupa, döntő, Debrecen, Főnix csarnok. Vezeti: Kiss, Bíró.Felhős időre ébredt Debrecen. Üdvözlünk mindenkit a cívis városból, 16 órakor jön a várva várt meccs, a MOL-PICK Szeged-Telekom Veszprém magyarkupa döntő. Több mint ezer szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot, így kellő erőt kapnak a kékek, hogy sikerüljön a bravúr.Sokan már itt voltak szombaton is, amikor az elődöntőben 33-26-ra nyert a Szeged a Balatonfüred ellen. Este rengeteg sétáltak, és gyönyörködtek Máté Bence fotó kiállításában, amely Debrecen főterén található. A pusztaszeri származású természetfotóssal több szegedi szurkoló is fotót készített, ő pedig sok sikert kívánt a csapatnak. Két éve éppen egy csongrádi osztályt is fotózott, akik neveztek a MOL-PICK Szeged egyik játékára, így ismeri a szegedi kézilabdacsapatot.