Ma 17.30-kor a Bajnokok Ligájában: HBC Nantes-MOL-PICK Szeged

Harcos meccs lesz. Matej Gaberre is küzdelem vár. Fotó: Frank Yvette

Claire ezer gól felett



Az elmúlt idényben BL-ezüst- érmes HBC Nantes egyik meghatározó játékosa Nicolas Claire (képünkön). A 31 éves irányító 2014 óta erősíti a nantes-iakat, korábban pedig a PSG-ben szerepelt.



Claire a francia válogatottal bronzérmes lett a januári világbajnokságon.



A Bajnokok Ligájában 50 gólnál tart, eddigi legjobb szezonját 2017-ben zárta, amikor 68-szor talált be, csapata pedig a legjobb 16-ig jutott debütálóként. A francia bajnokságban bűvös határt lépett át az elmúlt héten, 277 meccs után 1003 gólt jegyez hazája pontvadászatában.

„Sok szerencsét, srácok!" – szólt szokás szerint Cattani, a MOL-PICK Szeged törzsszurkolója a játékosokhoz. Péntek délelőtt kelt útra utolsó idegenbeli Bajnokok Ligája csoportmeccsére a magyar bajnok.Nik Henigman rendbe jött, így ő került be, míg Pedro Rodriguez így ki a 16-os keretből. A szlovén kisebb arcsérülést szenvedett az egyik edzésen, Matej Gaber és Jorge Maqueda állt vele szemben, így talán nem volt meglepő, hogy kemény fallal találkozott. A többiek rendben, szerencsére senki sem sérült.– Sok helyen sikerült már győznünk, de Nantes-ban még nem – nyilatkozta Marko Krivokapics, a csapat másodedzője. – Jó lenne, ha sikerülne. Sokkal jobb formában vannak, mint az ősszel, Gurbindo visszatért, ő kulcsember náluk védekezésben és támadásban is. Otthon játszanak, így kemény meccsre számítok. De jó vizsga lehet ez a meccs a nyolcaddöntő előtt, mert ilyen meccsre számíthatunk ott az első összecsapáson.Eddig 2019-ben minden meccset megnyert a MOL- PICK Szeged. A magyar bajnokságban, a magyar kupában és a BL-ben is veretlen. Juan Carlos Pastor hetekkel ezelőtt nyilatkozta lapunknak, hogy szeretné, ha meccsről meccsre fejlődne a csapat.– Igen, lépkedünk előre – vette át a szót a spanyol szakember, Pastor –, de dolgozunk a mostani részre, és az előttünk álló feladatokra is. Szeretnénk mindenkinek lehetőséget adni, és így is folytatjuk, mert mindenkire szükségünk van. Előre kell lépnünk védekezésben. Ez az időszak jó kísérlet a jövő szempontjából. A nyolcaddöntő első meccsén is hasonló lesz a hangulat, amely kulcsmeccs, éppen ezért mától próbálunk több lehetőséget adni azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebbet szerepeltek. Rendben vagyunk, kisebb-nagyobb fáradtság azért van a játékosoknál, de szétosztjuk a játszott perceket közöttük, figyelünk erre. Ha az előző meccsnek lett volna tétje a csoport szempontjából, akkor öt perc után lecseréltük volna a csapatot, de kivártuk a 15 percet, csak ekkor változtattunk. Ez most ebben az időszakban fontos. Tovább kell dolgoznunk, várjuk a jövő hónapot, amikor csak heti egy meccsünk lesz, így gyakorolhatunk. Van olyan, amit most tanulunk, de akad olyan, amire még nem volt időnk. Az edzéseken gyakorlunk több taktikai elemet, amelyeket nem csak a következő meccsen alkalmazunk majd. Minden meccs egy külön történet, így ez a mai, Nantes elleni is.A csapatnak nem volt szerencséje – legutóbb is így járt –, hiszen Münchenből közel háromórás késéssel indult a gép, így a péntek esti edzés el is maradt. Ma délelőtt a szálloda körül egy rövid séta, majd taktikai értekezlet szerepelt a programban. 17.30-kor kezdődik a tavalyi BL-ezüstérmes elleni meccs, amelyet a Sport 1 élőben ad, a delmagyar.hu pedig szöveges online tudósítással jelentkezik.