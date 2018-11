Ma 19 órakor: Flensburg-Szeged BL-meccs (Útinapló)

Canellas (balról) és Blazevic meghatározó játékosa a Szegednek.

Már megérkeztek a szegedi szurkolók. Fotó: Süli Róbert

Napsütésre ébredt a MOL-PICK Szeged csapata Flensburg mellett, a Best Western Hotelben. A 80 ezres városban nem volt szállás, így a kisvárostól 7 kilométerre, egy csendes, dombos, erdős helyen pihenhet a csapat. A szálloda egyik része 50 méterre van Dániától, így a telefonok sokszor jelentkeznek át a skandináv országba. Ez csak érdekesség, különösebben senkit sem zavar. Hatalmas a szálló, amely éppen dánokkal van tele. Minden bizonnyal a német árak vonzóbbak, mint a hazaiak, hiszen a Hotel aljában egy nagy szupermarket is üzemel.És akkor a csapatról, amely 2018 utolsó BL-fellépésére készül. Az edzés után pihenőre tért a társaság, szerencsére mindenki egészséges, és remek a hangulat. Reggeli után közös séta, majd egy hosszabb videózás szerepel a programban. Már több szegedi szurkoló is megérkezett Flensburgba, megnézték az edzést, a "Szeged!" csatakiáltás után pedig tapssal köszöntötték a kedvenceket. 19 órakor kezdődik a B csoport rangadója, a két bajnok összecsapása, amelyről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.Éjszakára egy Balogh-pipa az edzésről. Bízunk benne, hogy szerdán este is lesz belőle bőven.20 óra: Játékkal, remek hangulatban indult a tréning, majd jött a komoly rész, a taktikai átvétele. Kemény meccs lesz szerdán este, a magyar bajnok a német aranyérmes ellen játszik a BL-ben. Az esti edzés előtt videózás szerepelt a csapat programjában. Mivel a PSG meccs után nem sok idő volt a felkészülésre, ezért iktatta be a kis elemzést Pastor vezetőedző. A tréningen minden rendben volt, az utolsó 40 percben a Flensburg elleni taktikát csiszolta a magyar bajnok.19.55: Már a Flens Arénában a MOL-PICK Szeged. Edz a csapat, öt szegedi szurkoló a lelátón figyeli a kedvenceket.14.45: Csak egy pár perces csúszás volt a reptéri indulásban, ez simán belefér, ez a 15 perc késés nem volt komoly. Kicsit álmoskás volt mindenki a keddi induláskor, pedig a csapat már hétfőn útra kelt Szegedről, az éjszakát Vecsésen töltötte a keret. 9 óra után néhány perccel szállt fel a gép, amely 10.30-kor landolt Hamburgban. Mirko Alilovic, Marin Sego, Mario Sostaric, Pedro Rodriguez, Balogh Zsolt, Jorge Maqueda, Stanislav Kaspárek, Dean Bombac, Joan Canellas, Bánhidi Bence, Matej Gaber, Bodó Richárd, Alen Blazevic, Dmitrij Zsitnyikov, Nik Henigman _%%_ és Stefan Sigurmannsson alkotja a keretet. A felsorolásból kiderül, hogy Jonas Källman vállsérülése még mindig nem jött rendbe, így a svéd klasszis kihagyja az év utolsó Bajnokok Ligája meccsét.Szerdán 19 órakor kezdődik a meccs. Szegeden 15 MOL-PICK Szeged szurkoló váltott belépőt, de biztos, hogy több honfitársunk lesz a lelátón, hiszen sokan dolgoznak Németországban, a Szeged remek szereplése pedig vonzza a magyar drukkereket.A csapat 19 órakor edz a meccshelyszínen. A tréningről videókkal és képgalériával jelentkezünk, így érdemes lesz visszatérni este a delmagyar.hu-ra.