Magyar Kinga előtt megnyílt a ring

Magyar Kinga fényes győzelmet aratott a szegedi gálán. Fotó: Karnok Csaba

– Nem volt könnyű meccs – kezdte a szombat este aratott győzelmének értékelését Magyar Kinga, a Global Sport Event Kft. ökölvívója, aki az ukrán Szandra Miscsenko ellen nyert KO-val. – Erős ellenfelet kaptam, jól állta a küzdelmet, amely végig nyílt volt. Szerencsére jól bírtam erővel, ez döntőnek bizonyult. Ez egy komoly lépés volt a pályafutásomban, mert egy másik szervezetnél esélyem lehet komo lyabb címért küzdeni. Most két hét pihenő következik, utána újból jöhet a kemény munka.Remekül sikerült a gála, amely a Nemzetek Csatája nevet kapta. A bokszmeccsek mellet MMA-s találkozó is színesítette a programot.– Minden rendben volt, kiváló összecsapásokat láthattak a nézők – értékelte az eseményt Simon Zsolt, a Global Sport Events Kft. vezetője.– Kinga pedig nagyszerűen harcolt, minden edzői utasítást betartott, okosan és taktikusan bokszolt. Úgy tervezem, hogy idén még háromszor lép szorítóba, az biztos, hogy az év végén Sopronban áll kötelek közé. Ez egy olyan eredmény, amely komolyan meghatározhatja a pályafutását, és nagyobb, nívósabb szervezetnél is övért bokszolhat.