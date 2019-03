Majdnem egy tucat SZVSE-gól

A megyeegy szombati játéknapján egyetlen vendégcsapat tudott nyerni: az Algyő Zsombóról hozta el a három pontot, bár a címvédő alaposan megszenvedett ezért. A Zsombó szerzett vezetést, és ezt egészen a hetvenedik percig tartotta is: ám ekkor egy perc alatt két gólt is lőtt az Algyő, amely ezzel a három pontot is megszerezte, és ezzel beérte a Tiszaszigetet a tabellán: az őszi bajnok vasárnap Bordányban játszik rangadót.



Az FK Szeged meglepetésre a Szőreget győzte le: a sereghajtó ezzel utolérte a Székkutast, és csak egy pont a hátránya a Zsombóval szemben. A Csongrád fontos meccsen verte a Röszkét, amelynek ezzel odalett tavaszi hibátlansága - a Szentes és az UTC közül pedig előbbinek sikerült fentebb kapaszkodnia. Paprikás meccset és 92. perces egyenlítést hozott a Makó II.-HFC II. meccs, így az iksznek inkább a vendégek örülhetnek - a SZVSE viszont nem kímélte a Székkutast.



Megyei I. osztály, 21. forduló



Szentes - UTC 2-0 (0-0)

Gól: Szeles (53.), Prozlik (76.).



Zsombó - Algyő 1-2 (1-0)

Gól: Gyuris D. (10.), ill. Belanka (70.), Hatvani (71.)



Makó II. - HFC II. 2-2 (1-1)

Gól: Kardos Á. (29.), Bartucz (63.), ill. Tóth J. (41.), Dér (92.).



SZVSE - Székkutas 11-0 (5-0)

Gól: Hatvani J. (10.-11-esből, 28., 30., 64.), Fülöp (15.), Pócs D. (25.), Szilágyi (38.), Péter (52., 11-esből), Baka (53.), Albert (78.), Szabó D. (80.).



Csongrád - Röszke 3-1 (2-0)

Gól: Vitos G. (14.), Bartucz P. (17.), Berkes B. (93.), ill. Szűcs D. (60.)



FK Szeged - Szőreg 1-0 (1-0)

Gól: Palócz (38.).