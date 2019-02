Maqueda spanyol terminátor: a MOL-PICK Szeged légiósa nyerőember volt Celjében

Jorge Maqueda hétszer vette be a celjei kaput, utolsó találata győzelmet ért a Szegednek.

Fotó: Sólya Eliza

Nyerőembernek bizonyult Jorge Maqueda, a MOL-PICK Szeged spanyol légiósa a Celje elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-meccsen. A 31 éves spanyol játékos hét gólt szerzett a szlovén bajnok ellen. A mindent eldöntő találat is az övé volt, hét másodperccel a vége előtt betörésből bombázott a léc alá. Ezzel a góllal nyert 29–28-ra a magyar együttes. Igazi terminátor volt a hispán kézilabdás.– Fontos volt – kezdte a beszélgetést a toledói születésű jobbátlövő –, hogy higgadtak maradtunk az utolsó támadásnál. Remekül megbontottuk a hazai védőfalat, így láttam, hogy két játékos között nagy lett a hely. Nem sokat gondolkodtam, csak arra figyeltem, hogy magasan lőjem meg a labdát. Ez remekül sikerült. Hatalmas volt a boldogság, mert ezzel a sikerrel meglett a csoportban a második hely.Maquedának ez volt a második legeredményesebb meccse az európai topligában. A rekordot éppen a jelenlegi csapata, a MOL-PICK Szeged ellen tartja. 2016 februárjában az újszegedi sportcsarnokban nyolcszor volt eredményes, akkor a Vardar Szkopjéval 31–29-re nyertek.Egy biztos, hogy ha így folytatja a góltermelést, akkor pályafutása legeredményesebb BL-idényét zárhatja. Jelenleg 40 találatot jegyzett, eddig 45 volt (a Vardar játékosaként) a legtöbb, amit elért. Szép jubileumhoz érhet, vasárnap az ukrán Motor Zaporizzsja elleni hazai meccsen megszerezheti 150. gólját, jelenleg 148-nál jár.– A Celje elleni győzelem már a múlt – zárta a beszélgetést Jorge Maqueda –, örültünk a sikernek, a második helynek. Komoly céljaink vannak, éppen ezért minden Bajnokok Ligája-meccset szeretnénk megnyerni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyetlen ellenfelet is lebecsüljünk. Minden meccset komolyan kell vennünk, mert van azért hova fejlődnünk, Celjében is hibáztunk, ezeket kell javítanunk.