Már az edzőség az első: a pályán kívül érzi jól magát Vojnics-Zelics Szása

Kiváló körülményekkel fogadták Bácsalmáson. Fotó: Török János

Nem esett ki a labdarúgás közegéből Vojnics-Zelics Szása, aki két évig, a 2017–18-as szezon végéig az NB III Közép csoportjától búcsúzó Mórahalom edzője volt, míg előtte öt idényen át a csapat alapembere volt a pályán.Néhány hét pihenő után futballistaként a Bács-Kiskun megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban folytatta Mórahalom után, azonban tizenhárom mérkőzést követően ez a korszaka lezárult.– Jó volt futballozni, de én már edzőként tekintek magamra, így különösen örültem, hogy a télen megkerestek Bácsalmásról, hogy vállaljam el a kispadot – avatta be lapunkat a részletekbe Vojnics-Zelics Szása, aki korábban a szerb I. osztályban is játszott a Hajduk Kula csapatával, valamint korosztályos válogatottakban is szerepelt. – Lényegesen jobb csapatot vettem át annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezés mutat – utalt ezzel arra, hogy a Bácsalmás győzelem nélküli sereghajtóként, öt ponttal zárta a megyeegy őszi szezonját.A tavaszi idényben két tétmérkőzésen van túl Vojnics-Zelics új csapata, amellyel máris túlszárnyalták kis híján az őszi teljesítményt, mivel az Akasztó elleni döntetlen után kiesési rangadón 4–0-ra győztek Kelebián.– Van két Csongrád megyei játékosunk is Deák Bence és Cene Kristóf személyében, mindketten jól játszottak eddig. Ami pedig a bajnokság színvonalát illeti, lehet, hogy erősebb a Csongrád megyei I. osztálynál. Lehet, hogy ez a Bácsalmás jobb a 2016-os bajnok Mórahalomnál, a középpályán szinte biztosan – hasonlította össze elő-ző csapatát a jelenlegivel a 39 éves tréner.A Csongrád megyei futballélettől nem szakadt el, a mórahalmi évek alatt sok barátot, ismerőst szerzett magának.– Naprakész vagyok Csongrád megye labdarúgásából, rendszeresen olvasom az újságot, és az interneten is követem az eredményeket. Mindenkinek megvan a telefonszáma, többekkel jó kapcsolatot ápolok – zárta beszélgetésünket Vojnics-Zelics Szása, akivel hosszú távon terveznek Bácsalmáson, de megállapodásuk szerint a középmezőnybe tartó csapattól a nyáron felsőbb osztályba szabadon eligazolhat, ellenkező esetben viszont biztosan marad, mert jól érzi magát, kiváló körülmények veszik körbe a sportágat a városban.