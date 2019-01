˝Már nem vehetik félvállról a Szentest˝ - Középpontban Meixner Marcell, a Metalcom kapusa

Munkában Meixner Marcell. Fotó: Vidovics Ferenc

- Bár matematikailag esélyesek vagyunk a felsőházba kerülésre, de ez kissé távolinak tűnik. Összességében egyelőre elégedettek lehetünk a szezonunkkal, hiszen a kötelező győzelmeket mind begyűjtöttük, valamint egy bravúrsiker sem maradt el itthon a Honvéd ellen. Viszont a BVSC-meccsek nem úgy sikerültek, ahogy terveztük. Egyelőre ők nem a mi szintünk, de folyamatosan építkezünk, hogy beérjük őket.- Az előző idényben hiányzott belőlünk a folytonosság, a stabilitás, amely most a hosszabb kispaddal már megvan, illetve a fiatalok kezdenek beérni. Egyre jobb a csapategységünk, játékba lendülünk, így a felsőház várományosai - mint például a BVSC vagy a Honvéd - sem mehetnek ellenünk biztosra, nem vehetnek bennünket félvállról. Ez lehet az erősségünk tavasszal is.- Nincsenek irreális céljaink erre a mérkőzésre, mivel a Ferencváros jelenleg a legjobb formában lévő magyar csapat, a Bajnokok Ligája legjobb hat csapata közé is bekerülhet. Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. Ugyanakkor nehéz sorozat előtt állunk az elkövetkezendő hetekben, mivel a KSI-t és a Szombathelyet idegenben, a Pécset pedig itthon kell legyőznünk. Meghatározóak lesznek, mert fontos, hogy mennyi pontot viszünk az alsóházba, ha nem sikerül a felsőházba jutást kiharcolnunk.