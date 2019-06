Marad Spanyolországban,de eligazolt a több játéklehetőség miatt a szegedi Fekete Bálint

1+1 éves szerződést írt alá. Fekete Bálint az EHF-kupában is szerepelhet új csapatával. Fotó: La Rioja

A 24 éves jobbátlövő, Fekete Bálint 2018 nyarán állt légiósnak. A negyedik helyen végzett BM Logrono La Rioja csapatához került kölcsönbe, amellyel az EHF-kupában is pályára lépett. A csoportkörben együtt szerepeltek a Balatonfüreddel, de a harmadik pozícióban estek ki, Fekete tízszer talált be az ellenfelek kapujába. A spanyol pontvadászatban harminc meccsen 37 gólt szerzett. Nemrég vált hivatalossá, 1+1 éves szerződést írt alá a nyolcadik helyen végzett Liberbank Cuencához.– Nem esett szó róla, hogy meghosszabbítsam a szerződésem a La Riojánál, de nem is maradtam volna szívesen, mert a szezon második felében kevesebb játéklehetőséget kaptam, mint amennyit szerettem volna – avatta be lapunkat Fekete átigazolásának hátterébe.– A Cuenca ajánlata és felvázolt céljai szimpatikusak voltak, így úgy döntöttem, hogy náluk folytatom a pályafutásomat. A spanyol kupában ezüst­érmesek lettek a Barcelona mögött, így indulhatunk majd az EHF-kupában – folytatta.Kevesebb pályán töltött ideje ellenére Fekete Bálint és menyasszonya, Nóra megszerette Spanyolországot. A télen már egy szimpatikus videóban spanyol nyelven beszélt Bálint a pályafutásáról, valamint kedvenc dolgairól.– Van, amiről már jól beszélek spanyolul, de szeretném még jobban elsajátítani a nyelvet. Nagyon megszerettük az országot, az emberekkel, az életmódjukkal és szokásaikkal együtt – mesélte Fekete Bálint, aki legutóbb a magyar B válogatottal a lengyelországi Plockban játszott két felkészülési mérkőzést, azóta viszont már nyári szünetét tölti.