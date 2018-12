Mario Sostaric, a MOL-PICK játékosa

– Ez volt az első karácsony, amelyet már nemcsak a párjával, Tjasával és a családdal, hanem a négy hónapos kisbabájukkal, Avával töltöttek együtt.



– Nagyszerű karácsonyunk volt már így kibővülve. Az egész ünnep Aváról szólt Velenjében, nagyon boldog volt a család, hogy együtt tudtunk lenni. Ennek az évnek a legszebb ajándéka egyértelműen a kis hercegnőnk, Ava.



– Kiváló éve volt a MOL-PICK Szegednek is. Bajnoki cím májusban, majd nagyszerűen sikerült az őszi szezon. Hogyan értékeli 2018-at sportszempontból?



– Igen, azt hiszem, hogy ez volt az egyik legjobb, ha nem a legjobb év számomra és a családom számára egyaránt. Régóta vártam már rá, hogy bajnok legyek, valamint eljegyeztem a párom, majd augusztusban megérkezett az én pici hercegnőm, Ava.



Szerintem ennél jobb évet nem is kívánhattam volna. Ez az év örökre ott lesz a szívemben, életem végéig. Nagy lépést tettünk előre a bajnokság megnyerésével, és azzal, ahogy kezdtük a szezont az ősszel. Tényleg nagyon jó meccseink voltak, emiatt igazán boldogok lehetünk. 2019-ben viszont meg kell próbálnunk még jobban teljesíteni. Ez a csapat célja, és a sajátom is.



– A szlovén válogatott lemaradt a világbajnokságról, de januárban edzőtáborba vonulnak. Mi a programja az elkövetkezendő napokban?



– Várjuk az újévet. Ez lesz az első alkalom, amióta ismerjük egymást Tjasával, hogy otthon maradunk, mivel Ava még túl kicsi ahhoz, hogy bármerre elmenjünk együtt. Megpróbáljuk jól eltölteni otthon a napot Velenjében, majd január 2-án elutazom a szlovén válogatott edzőtáborába.



Két barátságos mérkőzésünk lesz Franciaország ellen, majd visszatérek Szegedre, hogy felkészüljünk az idény második felére.