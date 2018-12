Márton Anita is Monacóban dolgozott azért, hogy mi rendezzük a 2023-as atlétikai vb-t

Márton Anita a nemzetközi szövetség évzáró gáláján is részt vett. Fotó: Facebook/Márton Anita

A budapesti vb látványterve. Fotó: Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.

A 49. Év Sportolója díjátadó gálánkon Eperjesi László vette át Márton Anita trófeáját 2018 legjobb női sportteljesítményéért – a fedett pályás vb-n elért aranyérmével érdemelte ki –, az edzővel pedig beszéltünk róla, miért nem tud jelen lenni tanítványa. Az olimpiai bronzérmes súlylökő ugyanis ekkor már Monacóban volt, a budapesti delegáció tagjaként dolgozott azért, hogy fővárosunk legyen a 2023-as szabadtéri atlétikai világbajnokság házigazdája.Sikerrel: megkaptuk a rendezés jogát. Bár Eperjesi elmondta, hogy aznapra már elég jó esé- lyeink lettek, hiszen a magyar delegáció jutott el egyedül a prezentációig, de ezzel nem lehetett borítékolni semmit. Nem csak az atlétika terén akadt már ilyen monopolnak tűnő helyzet nagy nemzetközi esemény kapcsán, de ha a döntést meghozó zsűrit nem nyűgözik le a projekttel, ilyen esetben el is napolhatják a döntést, akár új versenyt is hirdethetnek a rendezési jogért. A nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) júliusi, Buenos Aires-i ülésén a magyar fővárost javasolta házigazdának, az IAAF elnöke, Sebastian Coe is úgy fogalmazott: Budapest a preferált helyszíne a 2023-as atlétikai világbajnokságnak. A végső szót viszont Monacóban mondták ki, ahol a magyar csapatban dolgozott Márton Anita is.– Nekem versenyzői oldalról kellett megközelítenem a rendezést, hangsúlyozni, mit is jelentene a magyar atlétika minden szereplőjének a vb-rendezés lehetősége – kezdte élménybeszámolóját Márton Anita. – Egy ilyen prezentáció komoly hangvételű, nem árt tehát oldani a feszültséget, amit a helyszínen lévő sportolókkal meg is tettem, hiszen voltak, akik hazai rendezésű világeseményen szerezték első nemzetközi érmeiket. Éreztetnünk kellett, hogy Budapest garanciát tud vállalni egy még nem létező atlétikai csarnok megépítéséhez, és hogy fel tudunk nőni a kihíváshoz.Nem kis feladatról van szó, hiszen a szabadtéri atlétikai vb a világ harmadik legnagyobb sporteseményének számít, az előző, londoni esemény tapasztalatai alapján a távközvetítések révén több mint egymilliárdan láthatják a viadalt, és ezzel együtt Budapestet is.– A tervek szerint a stadion már 2022-re elkészül, így a profi karrierem alatt többször is szerepelhetek hazai pályán telt ház előtt, hiszen a vb-t megelőzően vélhetően próbaversenyek is lesznek a pályán. Az atlétika nagyjai mindig mesélik, hogy anno Európa-bajnokság rendezése sem kellett ahhoz, hogy tömve legyen a Népstadion egy atlétikaversenyen. Most újra hasonló élményben lehet részünk, és bizakodunk benne, hogy az alkalomra készülő központtal újra családi program lehet egy vívóverseny vagy bármilyen atlétikai viadal. Azt még fontosnak tartom, hogy Közép-Európában régiós atlétikaközpont is lehetünk ezzel, a vb után sok nemzetközi csapat is nálunk edzőtáborozhat, amiből szintén profitál majd a magyar atlétika.Az idei Eb-t sérülés miatt kihagyó Márton Anitánál érdeklődtünk afelől is, hogyan bírja a térde az alapozást.– Köszönöm, remekül! Mindig ez a szezon legkeményebb időszaka, öt hete tartanak a nagyon erős edzések, és egyelőre mindent meg tudok csinálni. Bizakodó vagyok, és a vb-rendezés elnyerésével kaptam egy újabb motivációt a tokiói olimpia mellé – zárta a beszélgetést a fedett pályás világbajnok sportoló.