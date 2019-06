Még figyelni kell: ma 17 órától Székesfehérváron játszik a Szent Mihály

A vendégek egy hete Makón 6–1-re megnyerték az első összecsapást, így kedvező helyzetben várhatják a második mérkőzést.



– Nyugodtabb vagyok egy picit, mint egy hete, de ugyanúgy izgulok a visszavágó miatt is – mondta Hódi Mihály, a Szent Mihály FC vezetőedzője. – A Makón mutatott második félidei játék ismétlése nyugtatna meg igazán, amikor azt csináltuk, amit elterveztünk, és ekkor egyértelmű volt a játék. A Fehérvár helyzetébe is bele tudom magam képzelni, és ezek alapján azt gondolom, szépen szeretnének búcsúzni a közönségüktől egy NB I-es csapat ellen. De mi szeretnénk a második mérkőzést is megnyerni. Mindenki hiányzik, aki sérült vagy a vb-n van, így a jamaicai Marlo Sweatman is, akivel tartjuk a kapcsolatot. Küldtünk neki egy videót, ő pedig üzenetben jelezte, szorít nekünk. Nyilván készülünk meglepetésre, mert a Fehérvár már megismerte a második félidei játékunkat.