Még nem nyugodhatnak meg az NB III-as szegedi futballcsapatok

Bírják a nyomást

Egységben az erő. Fényesebb medálra hajt a SZEOL SC. Fotó: Török János

Ennél többet akarnak

Révbe érhet vasárnap a Szeged-Grosics Akadémia, bár ehhez szüksége lesz arra is, hogy a rivális Szentlőrinc ne győzze le a Taksonyt, és persze arra is, hogy önmaga viszont begyűjtse a három pontot az Iváncsa ellen.– Nem számolgatunk, csak saját magunkkal foglalkozunk, és azzal, hogy a hétvégi meccset meg kell nyernünk – kezdte Farkas Márk, a Szeged-Grosics Akadémia védője. – Eddig is lépésről lépésre haladunk, ezt szeretnénk tartani a továbbiakban is. A Szentlőrinc eredménye csak akkor fog számítani, ha mi pontot veszítünk – tette hozzá a védő.A Szeged-GA-val szemben az ellenfelek általában a védekezésre törekednek: nem könnyű így hétről hétre futballozniuk, ám mint Farkas Márk is kiemelte, a csapat komoly erővel rendelkezik, amit meg is mutatott az idény során.– Elég csak arra gondolnunk, az ősszel még 9 ponttal vezetett a Szentlőrinc, most viszont nekünk van ötpontos előnyünk. Aki nem tud teljesíteni nyomás alatt, az hagyja is abba a sportot. A futballban ritkán játszhatsz felszabadultan, mi jól viseljük ezt a terhet. Nem gondolunk még a SZEOL SC elleni meccsre, bárhogy is érkezzünk majd erre a mérkőzésre, alakuljon bárhogy a sorsunk, győzni szeretnénk – zárta Farkas Márk.A SZEOL SC már biztos, hogy dobogósként zárja a szezont, azonban az még nyitott kérdés, hogy milyen színű érmet akasztanak Siha Zsolt tanítványainak nyakába. Még a bajnoki cím sem elérhetetlen a csapat számára, ám ehhez mindenképp le kellene győzniük a Szeged-Grosics Akadémiát jövő vasárnap – és minden bizonnyal a másik két meccsen sem veszíthetnek pontokat.– A helyezésünkkel abszolút nem vagyunk megelégedve, hiszen nem ez volt kitűzve. Három meccs van még, azon leszünk, hogy ezt a kilenc pontot begyűjtsük. Egyik sem lesz egyszerű, úgy gondolom, még bármi lehet – nyilatkozta Gajág Gergő, a SZEOL SC védője.A kék-feketék játéka nehezen indult be a tavaszi idény elején, az utóbbi hetekben azonban már remekül teljesítenek: miközben tavaszi 11 bajnokijukon mindössze négy gólt kaptak, a védekezéssel tehát nincs gond.– Belül is érezzük, hogy jól mozgunk. Teljesen összeérett a csapat, hogy ez nem jött-e későn, az a következő meccseken kiderül. Inkább a szezon közepével szokott gondunk lenni, most viszont pont ez lett igazán erős: reméljük, ez már elkísér a bajnokság végéig. A védekezés? Nem csupán rajtunk vagy a kapuson múlik, csapatszinten mindenki kiveszi a részét az egészből – fejtette ki Gajág Gergő.