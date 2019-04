Még sok a kérdőjel: Sopronban zárja az alapszakaszt a Szedeák

A fehér mezes Szedeák Sopronban játszik. Fotó: Frank Yvette

Három közül csupán egyetlen ellenfele ismert az utolsó forduló előtt a Naturtex-SZTE- Szedeáknak az alsóházi rájátszást illetően. Az már biztos, hogy a TF Budapesttel játszik a középszakasz küzdelmeiben a szegedi együttes, azonban a többi ellenfélre szombat estig várni kell: a Kecskemét, a Zalaegerszeg, a Kaposvár és az Alba Fehérvár is itt folytathatja az eredmények alakulása esetén – és magával ránthatja a Sopront is a Szedeák, ha szombaton idegenben is győzne Sabáli Balázs csapata ellen.A hazaiaknak tehát bőven akad tét, hiszen még odaérhetnek a középházba, elkerülve ezzel a play-outot: ezért küzd a Szedeák is, amely számára közel sem mindegy, hány győzelemmel várhatja majd a középszakaszt, és ha a Sopronnal szemben is pozitív lenne az egymás elleni mérlege, az még sokat érhetne a szezon végeztével.Ahhoz, hogy a szegediek bennmaradása biztos legyen a szezon végén, és ne kelljen két győzelemig tartó párharcot játszani az A csoportos tagságért, nagyon sokat segíthetne egy soproni győzelem, hiszen így három győzelem lenne a hátránya az egyik riválissal szemben. Az utóbbi hetek játéka mindenképp biztató, a horvát légiós, Ante Krapic is egyre jobb formát mutat – mellette azonban mindenkire szükség lesz ahhoz, hogy győzelemmel búcsúzzon a Szedeák az alapszakasztól.