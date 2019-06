Megerősítette az edző pozícióját a HFC vezetősége, nem változtatnak a megyeegyre

Korábban lapunknak Horváth Zoltán klubelnök úgy nyilatkozott, az elnökség demokratikus úton dönti majd el, kivel folytatódik a munka a HFC első számú csapatánál – a vezetőség tagjai végül amellett döntöttek, hogy a csapat korábbi játékosa maradjon az együttes élén.



A klub célja a helyi, tehetséges játékosok szerepeltetése lesz, akik közül többen már a harmadosztályú idény során is lehetőséget kaptak a kék-sárgáknál, ám a jövőben még nagyobb szerepet szánnak a megyei I. osztályban szereplő első számú csapatnál.



Szűcs Róbert munkáját továbbra is Antal Krisztán segíti másodedzőként, míg a kapusedző Kovács Krisztián marad.



Az előző idényben a megyei I. osztályban szereplő, II.-es számú csapat megyekettes indítása még nem biztos, mivel az U19-es és U17-es együttesek NB-s bajnokságban indítása élvez prioritást a klub közleménye szerint, azonban amennyiben lehetőség nyílik rá, akkor a vásárhelyiek élnének azzal, és a megyekettőben is indítanának egy felnőttcsapatot.



A megyei I. osztály idénye az MLSZ Csongrád megyei igazgatóságának versenybizottsága határozata szerint az augusztus 17–18-i hétvégén indul.