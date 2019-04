Megint pontot vesztett a Tiszasziget

Hazai pályán csak 0-0-s döntetlent játszott a Szentessel a Tiszasziget - az emberelőny sem segített a listavezetőn. A döntetlen azért is fájhat Bernát Péter együttese számára, mert az Algyő e közben magabiztosan győzte le a Makó II.-t, így a Tiszasziget csupán egyetlen ponttal vezet üldözője előtt.



A SZVSE törte fel először a Dorozsma védelmét tavasszal: ez pedig három pontot is ért, így továbbra is a dobogón állnak a Vasutasok.



Három kiállítást, hat gólt, és hazai sikert hozott a Röszke-FK Szeged meccs, míg a Székkutas azok után, hogy múlt héten 11-et kapott, legyőzte a Csongrádot. Az UTC és a Zsombó meccse döntetlent hozott. Csongrád megyei I. osztály, 22. forduló

Kiskundorozsma - SZVSE 0-1 (0-0)

Gól: Szilágyi.



Tiszasziget - Szentes 0-0



Algyő - Makó II. 3-0 (2-0)

Gól: Szil, Hatvani I., Kovács M.



UTC - Zsombó 2-2 (1-1)

Gól: Kasza, Valach, ill. Németh T., Törköly.



Röszke - FK Szeged 4-2 (2-1)

Gól: Szalma, Szűcs D. (2), Papdi Sz., ill. Dóra J., Heredea.



Székkutas - Csongrád 3-2 (2-1)

Gól: Bujáki, Bartyik N., Szabó I., ill. Orovecz, Juhász.