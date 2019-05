Megjárták a sportág elitjét: Két szegedi is ott volt az fallabda-Eb-n

Sebők Benedek (balról harmadik) és Hoffmann Péter (jobbról a harmadik) a sportág elitjében szerepelhetett. Fotó: Vidux Tisza Squash SE

A birminghami Európa-bajnokságon Sebők Benedek és Hoffmann Péter mellett Farkas Balázs, Krajcsák Márk, Boros Dávid és Cséffalvay Dániel alkotta a keretet. Bár a nyolcadik hely azt jelenti, hogy jövőre ismét a második divízióban játszik a csapat, a szakvezetés elégedett volt a mutatott játékkal, hiszen világklasszisok között kellett bizonyítaniuk.– Tizenhét Eb-n voltam pályafutásom során, amiből tizenhat másod- és harmadosztály volt, úgyhogy tudom, hogy mi ér többet, és abszolút el tudom helyezni ezt az eredményt. Érzelmileg is egészen más volt, mint máskor – nyilatkozta Krajcsák Márk csapatvezető.– Az, hogy tavaly bekerült az elitkörbe a csapat, egyenlő volt a csodával, így tudtuk, hogy mi vár ránk Birminghamben. Márk megszerezte az első győzelmünket ebben az osztályban, ami szintén siker, ráadásul Peti is tudott egyet nyerni Svájc ellen. Megyünk vissza a második divízióba, ahol ha sikerül erős csapattal kiállni, reális cél lehet, hogy újra feljussunk – fogalmazott Sebők Benedek.– Ez volt a fallabdakarrierem egyik legjobb hete. A hazánkért és a magyar squashközösségért játszottunk, remélem, hogy ezzel a szerepléssel inspiráltuk az utánpótlást. Hálásak vagyunk a szurkolóknak, rengeteg támogatást kaptunk az Eb során – mondta Hoffmann Péter.– Fantasztikus élmény volt nekem látni a szereplésüket, mert szépen kikerekedett ezzel a válogatott idősebb játékosainak pályafutása – fogalmazott Pápai Miklós, a szegedi játékosok nevelőedzője, a Vidux Tisza Squash SE klubvezetője. – Remélem, hogy a fiataloknak, Beniéknek és Hofiéknak hitet és erőt ad ez az eredmény: hátha túlszárnyalják még ezt a sikert is. Bravó, srácok! Sokat tettetek ezért a mostohán kezelt sportért, a magyar squash halhatatlanjai vagytok – tette hozzá.