Megkérte az edző, még maradjon - 5 perc alatt 2 újabb gólt lőtt: Béres Róbert, az Apátfalva csatára a forduló gólvadásza

Negyvenkilenc perc alatt mesternégyesig jutott az Apátfalva csatára, Béres Róbert: a támadó ezzel oroszlánrészt vállalt csapata Baks elleni, 5–1-es sikeréből.– Az elsőt egy végletekig kijátszott szituáció után, két méterről fejeltem be, a másodiknál elpasszoltam a kapus mellett. A harmadiknál egy kiugratás utáni lövésemet még fogta a kapus, de a kipattanót már berúgtam, a negyedik pedig egy szöglet után született – emlékezett vissza Béres Róbert, aki megjegyezte: sima győzelmet arattak, sok helyzetet dolgoztak ki, de a győzelmükhöz szükségük volt arra is, hogy kapusuk megfogjon egy büntetőt még 2–0-nál.A 31 éves csatár a szünetben le akart menni a pályáról, edzője azonban annyit kért tőle, öt percet még húzzon ki valahogy. Stílusos válasz volt, öt perc alatt még kettőt rúgott, majd le is jött a pályáról a negyedik gólja után, az ötvenedik percben.– Két hete a Balástya elleni meccsen vállsérülést szenvedtem. Három-négy hetes pihenőt írtak volna elő, de ez egy fontos meccs volt, játszani akartam. A félidőben le akartam menni, de az edzőnk azt kérte, maradjak még öt percet: jó húzás volt. Igyekeztem kerülni az ütközéseket, óvatosan kellett játszanom – nyilatkozta Béres Róbert.A csatár ezzel egy négy meccsből álló, gól nélküli szériát zárt le.– Rengeteg kapufát rúgtam, most végre átszakadt a gát. Volt rajtam teher, hiszen tőlem várják a gólokat. Remélem, megtartjuk ezt a harmadik helyet a bajnokság végéig – zárta Béres Róbert.