Megkezdődik az aranycsata: ma 18.30-kor a férfi kézilabda bajnoki döntőben Veszprém-Szeged

Másodszor vezetnek a dán bírók a Szegednek



Amióta Juan Carlos Pastor vezetőedző irányítja a MOL-PICK Szegedet, hat szezon alatt mindössze egyszer vezette a Tisza-parti csapat mérkőzését a Martin Gjeding, Mads Hansen dán játékvezető páros. 2018. április 1-jén a BL-nyolcaddöntő második találkozóján a PICK 28–27-re győzött a német rekordbajnok THW Kiel ellen. 2013 óta a Veszprémnek viszont hatszor is fújtak, utoljára az idei Barcelona elleni csoportmeccset, amelyen 31–28-ra kaptak ki. Amikor ez a páros bíráskodott, háromszor győzött, kétszer veszített és egyszer döntetlent játszott a Telekom Veszprém.

Alen Blazevic nem játszik. A horvát válogatott játékos hátsérülése nem jött rendbe, így a 2012 óta a Szegedet erősítő védekező kézilabdás kihagyja a ma kezdődő férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét.Kezdődik a várva várt csata az aranyért a két ősi rivális, a MOL-PICK Szeged és a Telekom Veszprém között. Idén is oda-visszavágós rendszerben zajlik a finálé, a Szeged kezd idegenben, miután veretlenül megnyerte az alapszakaszt. A visszavágót vasárnap (18 óra) rendezik az újszegedi sportcsarnokban.– Egyetlen feladatunk maradt az idényből – nyilatkozta Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged válogatott játékosa –, és ezt sikeresen szeretnénk lezárni. Felkészültünk a nagy meccsre. Egy élsportoló álma, hogy ilyen rangú és hangulatú találkozón léphessen pályára. A mostani szezonban többször megmutattuk, hogy milyen erő van a csapatban. Most is fontos lesz az egységünk, felkészültségünk, így ha betartjuk a taktikát, akkor győztesen térhetünk haza.340 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot a Veszprém Arénában. Az egyik szektor ismét megtelik MOL-PICK-hívekkel. A bajnoki címvédő már szerda délután elutazott, az éjszakát Balatonalmádiban töltötte.A bajnoki finálé első meccsét az M4 Sport élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.