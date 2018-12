Megmaradt még az esély - Ilyen volt a megyei NB III-as labdarúgócsapatok őszi idénye (4.): HFC

Makón győztek. Szűcs Róbert és a HFC a jó hajrá révén bízhat a bennmaradásban. Fotó: Frank Yvette

Komment



Huszár Gergő, a HFC védője

– Csikócsapatként kezdtük a félévet, sokaknak ez volt az első NB III-as szezonja. Bár nem indultunk jól, jó páran fel tudták venni ezt a ritmust. Szükségünk volt a jó hajrára, mert így maradt esély a bent maradásra, és fél évvel tapasztaltabbak lettek a fiataljaink. Nem feltétlenül a fiatalok miatt alakult így az őszünk, kevés volt az olyan ember, aki a hátán vitte volna a csapatot, ebben közrejátszottak a sérülések is, azonban akik kevesebb lehetőséghez jutottak, az ősz végén bizonyítottak. A szezon elején kevés gólt kaptunk, akkor jól ment a játék nekem is, utána beleszaladtunk egy-két komolyabb pofonba. Saját teljesítményem felemás volt, combizomszakadás miatt heteket hagytam ki. Fontos, hogy tavasszal elkerüljenek bennünket a sérülések, és ha fizikálisan rendben leszünk, akkor nem lesz gond. Több pontot kell szereznünk, mint az ősszel, de ez nem lehetetlen.

Minden jó, ha a vége jó – ez jóformán igaz a Hódmezővásárhelyi FC-re is. A csapat előtt csupán a rajt előtti utolsó pillanatokban nyílt meg az NB III-as szereplés lehetősége, a klub vezetősége pedig úgy határozott, elsősorban fiatal, saját nevelésű játékosokra támaszkodó keretet alakít ki. A hosszú távú projekt első lépései nehézkesek voltak, a mezőnyből a HFC szerezte meg legkésőbb az első győzelmét. Öt döntetlen és hét vereség után egészen novemberig kellett várni arra, hogy győztesen hagyják el a pályát a kék-sárgák, ekkor Makón tudott nyerni Szűcs Róbert együttese. A gárda rendre nehézségekkel küzdött, a sérülések és az eltiltások sem kímélték a HFC-t, viszont a makói siker visszaadhatta a csapat hitét.A Vásárhely az utolsó két fordulóban egyaránt kapott gól nélkül aratott győzelmet a két közvetlen rivális, a Rákosmente KSK és a Szekszárd otthonában, ezzel pedig elérte, hogy a tizenegyedik helyen álló Tolna megyeiektől mindössze egy győzelemnyi távolságba kerüljön a téli szünetre. A remek hajrával a HFC ugyan kieső helyen áll féltávnál, de az ősz végén mutatott játék és a megszerzett féléves tapasztalat még sokat jelenthet a folytatásban.A HFC a sereghajtó Paks II.-vel egyetemben a legkevesebb gólt szerezte a Közép csoportban, a 11 lőtt találaton hatan osztoznak. A 4 alkalommal eredményes Geiger Norbert lett az őszi házi gólkirály, akit a két duplázó, Bódai Dániel és Huszár Gergő követ, míg Hrabovszki Zoltán, Mezei Olivér és Vass András 1-1 gólt szerzett.Bár a 25 kapott gól soknak mondható, mégis volt 5 olyan meccse is a HFC-nek, amikor nem kapott gólt. Ennek a 25 gólnak közel a felét, 12-t a Szeged-GA (0–5), a Dunaújváros (0–4) és a Szentlőrinc (0–3) elleni vereségek alkalmával szedte össze a csapat.A lapok terén összesen 42 sárgát kapott a Vásárhely, ezen pedig 19 játékos osztozott: a legtöbbet Darida Ádám (6) és Katona György (5), valamint Mezei Olivér (5) gyűjtötte be. Négy alkalommal villant a piros vásárhelyi játékos számára, Huszár Gergőt, Jankelic Ivánt, Koncz Adriánt és Komáromi Andrást állították ki.