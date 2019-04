Megnyerte az alapszakaszt a Kosársuli, értékes diadallal nyitottak a szegedi pólósok

Győzelemmel kezdték a rájátszást a szegedi pólósok. Fotó: szve.hu

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 24. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Varga, Józsa, Reisz.Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 10/3, Pavlovics 3, VARGA 16/3, Bálint 16, Vas 15/9. Csere: Kovács, Béres 13/3,Perák 5, Rostás 2, Kelemen, Börcsök 2. Edző: Tóth Tamás.Tóth Tamás: – Előzetesen azt beszéltük meg a csapattal, hogy nem számolgatunk, hanem a sorsra bízzuk magunkat, és minimum megszorongatjuk a bajnokesélyest. Az első félidőben a hibáinkat jól használta ki a rutinos Baja, de a félidőben rendeztük a sorokat. A harmadik negyedben dőlt el a rangadó, meg tudtuk törni ellenfelünket. Százszázalékos mérleget tudunk egyedüliként felmutatni hazai pályán a Zöld csoportban, erre nagyon büszke vagyok. Hogy mit hoz a rájátszás, még nem tudom, de az eddigiekért emelem kalapom a játékosiam előtt!Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Nyíregyháza, 100 néző. Vezette: Bába, Horváth.ContiTech FKSE-Algyő: NAGY – Balda, NÉMETH 8/2, Varsandán 3, Árpási 2, Dolezsál 2, Temesvári 1. Csere: KISS O. (kapus), SUNAJKO 5, Magyar 1, Mezei 3, Szabó. Edző: Herbert Gábor.Herbert Gábor: – Az első percekben déja vu érzésem volt, az ózdi túra emléke sejlett fel bennem, de hála istennek, volt tartásunk, és negyvenöt percen keresztül fegyelmezetten kézilabdáztunk, az utolsó öt percben pedig extra védekezést mutattunk be. Nagy gratuláció jár a csapatomnak!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.PC-Trade Szeged KKSE: Cseh – Szabó 2, Zsikó 6, Bató 5/1, Szécsi 4, Miklós 7, Spéth 5. Csere: Gindeli 3, Vér 2, Csoknyai 1, Maláti. Edző: Vojkovics Gyula.Vojkovics Gyula: – Az első félidőben eldöntöttük a meccset, edzőként még nem is volt olyan nyugodt második játékrészem, mint ezen a bajnokin. Nem arra figyeltünk, hogy a listavezetőt fogadjuk, hanem a saját játékunkra koncentráltunk. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk remek volt, épp ezért a Gödben nem is lehetett meg az átütő erő, ami a fordításhoz kellett volna. Gratulálok a lányoknak!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 17. forduló. Budapest, Elektromos csarnok, 200 néző.Vezette: Kavalecz I., Kavalecz K. Levendula Hotel FKSE-Algyő: KÖLCZE – Aracsi 3, Egervári, Szepesi 4/2, Mikó,Lovistyék 1, Zsilák 3. Csere: Hernádi (kapus), Vér, Ekker, Kozma, Gercsó 3, Draxler D. Edző: Avar György.Avar György: – Negyvennyolc percig mérkőzésben voltunk, de a második félidőben lőtt öt gólunk mindent elmond. Nem volt ekkora különbség a két csapat között.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Mezőberény, 210 néző. Vezette: Horváth Z., Simó.PICK Szeged U23: Marczika – Nagy B. 3, Csányi 2, Szabó B. 2, Bajusz B. 1, Szilágyi 3, Lőrincz 3. Csere: L. Krivokapics (kapus), Józsa 1, Kosik 3, Rea 3, Balán 2/2, Dobay 2, Tőkés 4, Oltványi. Edző: Velky Péter.Velky Péter: – Kicsit pontatlanul kezdtük a rangadót, így három góllal meglépett az ellenfél. Szerencsére jó védekezéssel és kapusteljesítménnyel, illetve ezekből lőtt indításgólokkal ledolgoztuk hátrányunkat. Ezután a félidő végéig szoros volt az állás, egygólos hazai vezetéssel zártuk a félidőt. A második játékrészben pontosítani tudtunk védekezésben és támadásban is, így a 40. perctől egy 5–0-s sorozatot produkáltunk. Innentől nem engedtük két találatnál közelebb az ellenfelet. Fegyelmezett védekezéssel, jó kapusteljesítménnyel és pontos támadójátékkal sikerült megnyernünk a rangadót. Gratulálok a csapatnak!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Csongrád, 100 néző. Vezette: Kovács, Turák.Pásztor István, a Tigrisek Csongrádi KSE játékos-edzője: – Nagy tétje volt a mérkőzésnek, hiszen egy győzelemmel csatlakozhattunk a középmezőnyhöz, egy vereséggel viszont maradtunk volna a sereghajtók között. Remekül kezdtünk, ami megalapozta a folytatást. Öröm volt viszont látni az edzéseken gyakorolt mozgásokat, illetve az eredményes befejezéseket. A szezon leghatékonyabb védekezését mutattuk be, ami nagyszerű kapusteljesítményt is eredményezett. A szép számú közönség biztatásával magabiztos győzelmet arattunk.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Kiss, Mazzag.ContiTech Makói KC: DANI – CZIRJÁK 4, PAPP 9, HEGYI 8, VASS 4, Leszkován, VERÉB 2. Csere: JÓ (kapus), PÁDÁR 1, ZSIGA 1, VÖRÖS, Pusztai, Lajtár. Edző: Gera Norbert.Gera Norbert: – Ezt a győzelmet Paku László emlékének tiszteletére ajánljuk fel.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 17. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 150 néző.Vezette: Parádi, Ujhelyi.HLKC: Ádász – Török 3, Nagy 8, Dankó 5, Szabó 3, Bagi 3, Székesi. Csere: Áncsán (kapus), Lukács 3, Becsei 2, Kandó 2, Kovács, Blaskovics 1, Földesi L., Ötvös, Vörös. Edző: Dankó Ervin.PC-Trade Szeged KKSE U22: Gyovai, Körmendi, Bali, Csécsei 1, Csáki, Farkasinszki 2, Kertész, Lantos 2, Lukács, Molnár, Pördi 1, Szöllősi 3/2, Tóth 2, Zsemberi 1. Edző: Zsadányi Sándor.Dankó Ervin: – Ősszel nagyon nehéz mérkőzést játszottunk Szegeden, élénken éltek bennünk az emlékek. Két hetet készülhettünk erre a meccsre, és a nyitott védekezés ellen könnyedén szereztük a gólokat. Védekezésünk agresszív volt, és kapusunk olvasta a lövéseket. Minden dicséret a csapaté, gratulálok a lányoknak!Zsadányi Sándor: – Kovács Szolanzs hiányát már a Békéscsaba ellen is megéreztük támadásban, a mostani mérkőzésről nem is beszélve. Ha a belső embereink nem vállalnak magukra sokkal több felelősséget, akkor sok problémánk lehet még.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 17. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Major, Szűcs.Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Bozsó 2, Dénes Dom. 1, Dénes Dor. 10/3, Hadobás 2, Nagy 2, Rácz 1, Szél 4, Szűcs, Czirok.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 17. forduló. Szarvas, 50 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.KSZSE: FODOR, Kovalcsik (kapusok), Nagy, Karácsonyi 3, Szűcs 8/3, Csányi 2, Fehér, Kovács, Bognár 3, Király, Jakabovits, Besenyei 2, CZIFRA 3.Edző: Komáromi Endre.Komáromi Endre: – Fegyelmezettebb, pontosabb játékkal ilyen körülmények között is nyerhettünk volna.Férfi vízilabda OB I/B, felsőházi rájátszás, 1. forduló. Szeged, 150 néző. Vezette: Berki, Vörös.Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár – Szedmák, Palotás 3, Boros 3, Somlai 2, Blank, Farkas 4. Csere: Zsigri, Börcsök 1, Bicskei, Lihotzky 2, Török 1, Mekkel. Edző: Csányi László.Csányi László: – Jó ellenféllel szemben sikerült sima győzelmet aratni, így ez a siker nagyon értékes.Férfi vízilabda OB I/B, alsóházi rájátszás, 1. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Kádár, Orosz.HVSC: Ujházi – Rácz-Fodor, JÓZSA 3, BARNA T. 4, Pölös, BENKŐ 3, VIGH 4. Csere: Szőke (kapus), Kürtösi, Rácz 1, Kertész 1, BARNA D. 1, Kősasvári, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.Szabó Tamás: – Kötelező győzelem volt. Döcögött a szekér a második negyed elején, de a harmadik játékrészben sikerült ellépnünk. Lehetőséget tudtam adni mindenkinek, és éltek is a bizalommal a játékosok. Ennél csak nehezebb mérkőzéseink lesznek a rájátszásban.Férfi röplabda NB II, Közép csoport, rájátszás, 3. forduló.Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Fülöp, Inhoff, Borsi (libero), Sarnyai, Kiss, Demcsák. Edző: Csányi Roland.Csányi Roland: – Nem foghatjuk arra a vereségünket, hogy rövid volt a cserepadunk, viszont arra talán igen, hogy három szett alatt nem álltunk fel ugyanabban a felállásban. Voltak, akik olyan poszton játszottak, ahol talán még edzésen sem, viszont épp ezen játékosok teljesítménye volt a legszimpatikusabb. Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni, de ahogy lehozták a srácok ezt a szezont, úgy ez a vereség most belefér.