Megnyugtató győzelmet aratott a Szegedi TE - Fotók

Hogy ki az esélyes? Ilyet egy Szeged–Zalaegerszeg mérkőzés kapcsán előre kijelenteni képtelenség. Talán egy kicsit a hazai pálya, ami apró előnyt jelenthet a küzdelemben, a játékosok napi formája a párharcok felírásakor még nem árulkodó.Ami sokkal inkább árulkodó volt, az a bokasérülést szenvedett Szél Tibor állapota: a kiválóság játékra jelentkezett, így ő kezdhetett Jovan Csalics társaságában. És bizony jó, hogy vállalta a játékot, mert nagyszerűen játszva hozta a csapatpontot. Mellette társának már nem ment ennyire jól, így a kiegyensúlyozott párharcban 1:1-re álltak a felek.És hogy mennyit jelent egy-egy bábu eldőlése, azt két párharc is bizonyította – mindkettőben fél-fél pont jutott a játékosoknak, és az ilyen nagyon ritka a sportágban, főleg kettő egy mérkőzésen belül. Ha ugyanis az az egy-egy fa nem dől el Karsai László és Kiss Norbert javára, 5:3-ra nyert volna a szegedi csapat. Illetve ha zalai oldalon marad állva a bábu, akkor pedig 7:1-es a hazai siker.Így sem lehetnek azonban elégedetlenek a vendéglátók, mert olyan eredménnyel (6:2) utaznak a visszavágóra – hála az ifjúsági világbajnok Loncsárevity Adrián és Brancsek János egész pontjának – és köszöntötték egyik fő szurkolójukat, Kővágó Györgyöt a 60. születésnapján, amely biztató lehet. Ám észnél kell lenni, hiszen a szettarány (14:10) sokkal kiegyensúlyozottabb, mint az, amit a végeredmény mutat.– Nem volt könnyű, de tudtuk, hogy ilyen mérkőzésre van kilátás. Régen játszott ilyen eredményesen a saját csapatom, a 3773 összfa nagyon jó produkció. Azt gondolom, a fantasztikus közönségünknek is nagy szerepe van abban, hogy 6:2-re nyertük meg a találkozót. Még azonban minden nyílt.Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés, újszegedi teke- és bowlingcentrum, 100 néző.Szél T.–Boanta C. 1:0 (2:2, 657:636), J. Csalics–Fehér Z. 0:1 (2:2, 606:621), Loncsárevity A.–Kozma K. 1:0 (4:0, 644:573), Karsai L.–Farkas S. 0,5:0,5 (2:2, 610:610), Brancsek J.–Nemes A. 1:0 (2:2, 625:615), Kiss N.–Járfás Sz. 0,5:0,5 (2:2, 631:631).