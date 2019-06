Megpihent, hogy nyerjen: Kis Máté a 15. mérkőzésén is veretlen maradt

A 15. profi siker. Kis Máté (balról) magabiztosan verte a szerbek legendáját. Fotó: Ecsedi Ircsi

– Igen, ez így van.– Ő a szerbek legendája: a 38 éves Geard Ajetovics olimpiai induló volt 2000-ben Sydney-ben, junior Európa-bajnok és junior vb-második. És olyanokkal bokszolt már remek meccseket, akik a világ élvonalában vannak. Olyan név, akit elismernek a szakmában.– Tudat alatt ott volt, hogy mennyire rutinos, és hogy mennyire kell vigyázni vele. Veszélyesnek tartottuk, és többen is óva intettek, hogy mennyire erős annak ellenére is, hogy az idősebb korosztályt képviseli. Éppen ezért volt benne a meccsrutin és a tapasztalat, amelyet csak a sok-sok mérkőzéssel lehet megszerezni.– Ha Ajetovics vereséget is szenvedett, sosem ütötték még ki, pedig találkozott például a brit Zach Parkerrel vagy az orosz Makszim Vlaszovval is. Ez nem lepett meg, az viszont annál inkább, hogy ő sokat készült rám, tudta, mi az erősségem. Nyerni akart, ez látszott rajta.– Úgy éreztem, kell egy kis pihenő, hogy a nyolcadikban magabiztosan és erővel telve biztosítsam be a győzelmemet. Tudatos döntés volt, hogy kiveszem a pihenőm, amire viszont Ajetovics egyből reagált, és amit maximálisan kihasznált. Voltak tiszta találatai, voltak hangsúlyos ütései, de egyszer sem éreztem, hogy ne lenne kontroll alatt a mérkőzés, és bármilyen végzetes megtörténhetne.– Mert több találatom volt, és többet kezdeményeztem.– Azt mondták a mérkőzés előtt, hogy veszélyes ellenfél, és előfordulhat, hogy túl sok lesz nekem. Ám hiszek magamban, ahogy az edzőm, Gál László is hisz bennem, ezért is nevezhetjük nagyobb lépésnek, mint amit eddig megtettem. Van még keresnivalónk, és van még hova fellépnünk, ez biztos.– Mindig jobbat, mindig valami újat, mindig valami mást keresünk és találunk, hogy minden mérkőzésből lehessen tanulni. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennék kész a ringben egy háborúra, sőt az a cél, hogy minél több ilyen legyen. Ebből a mérkőzésből is olyan dolgokat tanultam, amelyeket az edzéseken nem lehet szimulálni.– Eddig sem féltünk külföldön szorítóba lépni, és ha olyan ajánlat jön, ősszel állunk elébe.