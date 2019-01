Megragadná a lehetőséget: meghívót kapott a válogatott bő keretébe Szil Tünde

Felfigyeltek rá. Szil Tünde (balról) az MLE elleni meccsen is betalált az ősz során. Fotó: MLE

Ötödik lett a Szent Mihály



Székesfehérváron rendezték meg az NB I-es klubok számára kiírt teremtornát. A Szent Mihály a csoportjában négy pontot szerzett, többek között döntetlent játszott a későbbi győztes MTK-val, így az ötödik helyért folytathatta a helyosztókon, amit végül meg is szerzett az együttes, miután előbb a Mol Vidi FC-t, majd a kozármislenyi MLE-t is legyőzte. Az ötödik helyért 500 ezer forintos pénzdíjat kapott a klub.

– Váratlanul ért, nem számítottam a meghívóra – kezdte Szil Tünde, a Szent Mihály játékosát ugyanis Markó Edina, a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya behívta a január 19. és 22. között esedékes, Telkiben zajló összetartásra.– Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ott lehetek a bő keretben. U17-es és U19-es válogatott már voltam, a felnőtteknél pár éve jártam összetartáson – tette hozzá Szil Tünde, aki így egy lépést tett afelé, hogy az utánpótlás-válogatottságot követően felnőtt szinten is tagja lehessen a nemzeti együttesnek.A három napig tartó összetartáson napi két edzéssel és fizikai felméréssel készülnek a keret tagjai, a programot pedig az U19-es válogatott elleni edzőmeccs teszi teljessé. – Szeretném megragadni a lehetőséget, számomra ezzel derült ki, hogy szem előtt vagyok, figyelnek rám. Célom, hogy a korábbiakkal ellentétben ezúttal már ott legyek a szűkebb keretnél is, és remélem, sikerül olyan teljesítményt nyújtanom, amivel később is felhívhatom a kapitány figyelmét. Csatárként hívtak be, de az ősszel játszottam már középhátvédet, középpályást és csatárt is, viszont az utolsó két meccsen nyújtott csatárjátékom sokat nyomhatott a latban – nyilatkozta a 24 éves játékos annak kapcsán, hogy mire számít, melyik poszton számíthatnak rá a magyar válogatottban.A hétvégén lezajlott klubcsapatok teremtornájáról Szil Tünde kifejtette, az első napon a fáradtság rányomta a bélyegét a játékukra, vasárnap viszont már eredményesebben játszottak. – Úgy mentünk oda, hogy a tavalyi hetedik helyhez képest jobb eredményt érnénk el, ez sikerült. Fizikálisan megterhelő volt a hétvége, hiszen palánkos tornáról volt szó – zárta Szil Tünde.