Megragadták az esélyt: Szil Tünde első NB I-es mesterhármasa rögtön sikert ért

Mindenki előtt járt. Szil Tünde (balról) fontos gólokat szerzett Győrben. archív Fotó: FTC.hu

– Kaptam egy hosszú indítást, ami után a tizenhatos sarkáról sikerült átemelnem a kapust. A másodiknál egy távoli szabadrúgás után átvettem a labdát, majd kicseleztem a védőt, és a hosszúba lőttem, a harmadik pedig egy szabadrúgásból született – emlékezett vissza a Győr ellen szerzett mesterhármasára Szil Tünde, a Szent Mihály játékosa, akinek triplájával három pontot szerzett a Rába partján a szegedi együttes.– Nagyon fontos volt ez a meccs számunkra, egy nappal korábban el is utaztunk Győrbe. Itt volt esélyünk a győzelemre, ezt meg is ragadtuk, hiába voltunk hátrányban, végig mi irányítottunk. Egy pillanatig nem fordult meg a fejemben, hogy ne nyernénk meg ezt a találkozót – tette hozzá Szil Tünde, aki tavaly az NB II-ben két mesterhármast is szerzett, élvonalbeli karrierje során viszont még nem tudott egy meccsen háromszor betalálni.A szegedi együttes ezzel a sikerrel lélegzetvételnyi előnyhöz jutott, és lényegesen jobb pozícióból várhatja a tavaszi folytatást. – A karácsonyi rohamban sem fogunk megállni. Egy szolid ünneplés belefért a győri meccs után, de egy hét pihenő után hétfőtől már kondizok, szinten kell tartani magamat. Nem nyugodhatunk meg, a Pécs is képes a meglepetésre. Folytatnunk kell tovább a munkát, bízunk benne, hogy ennek meg is lesz a gyümölcse – zárta Szil Tünde.JET Sol-liga női labdarúgó NB I, 12. forduló. Győr, 200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Révész, Imrő).Csontos – Kovács, Fél P., Sárosi, Tillinger (Fleck, 57.), Süle, Fél A., Gődér, Dénes (Plóner, 76.), Bóda, Erdész (Zsédely, 90.). Vezetőedző: Horváth Tamás.Skoric – Harcel, Szil, Papp D. (Vigh, 88.), Zimányi Kovács, Sávai, Koprena, Bartalis, Lipták, Pilán, Török. Vezetőedző: Hódi Mihály.Fél A. (19.), Erdész (24.), ill. Szil (13., 71., 87.).– A pécsi vereségünk után négyhetes tervet állítottunk fel, aminek az volt a vége, hogy Győrben nyerünk. A lányok hozzáállása ezt lehetővé is tette, de ellenfelünk edzőjének kijelentése, miszerint számukra ez egy kötelező győzelem, pluszmotivációt is adott csapatomnak.