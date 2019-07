Megtalálta a közös hangot az új edzővel a Honvéd szegedi védője

Batik (balról) minél tovább jutna Európában. FOTÓ: HONVEDFC.HU

Irány Európa!

Nem csupán a Budapest Honvéd–Zalgiris (kezdés 21 óra, élő: M4 Sport) párharc kezdődik a mai napon. 19 órától (szintén élőben az M4 Sporton) a Debrecen az albán Kukesit fogadja, 20.30-tól pedig (élőben Duna World) a tavaly a csoportkörig jutó Mol Fehérvár FC a montenegrói Zeta otthonában lép pályára az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

– Sűrű időszak volt. Új edző érkezett hozzánk, és mivel nem sok idő állt rendelkezésünkre, lehetőleg minél több dolgot szeretett volna átadni nekünk a csütörtöki meccsig. Tíz nap alatt négy mérkőzést játszottunk, de azt gondolom, elértük a célunkat, várjuk a mai mérkőzést.– Taktikai szempontból igen! Viszont egyfajta lazaság is érződik nála, de persze mindig jelen van az is, hogy amit kijelöl számunkra, arra kőkemény feladatként tekint, hiába mutat egy kicsit könnyedebb stílust. Igyekszik megtalálni az arany középutat azt illetően, hogyan lehet megközelíteni egy labdarúgót.– Szerencsére semmi ko­moly, csupán egy edzést kellett kihagynom. Az ízületi tok gyulladt be, ez bármikor előfordulhat bármelyik sportolónál. Fájdalomcsillapítókkal és gyulladáscsökkentőkkel gyorsan kezeltük, másnap pedig már edzettem is.– Ugyanígy jártunk a magyar kupa döntőjében a Vidi ellen is. Ha jobban figyelünk, egészen másképp alakulhatott volna a sorsunk az európai kupaporondon is. Ebből tanultunk, ezt kell elkerülnünk most.– Csak magunkkal foglalko­zunk. Átalakult picit a keretünk, így saját magunkra kell fi­­gyelnünk a párharc során. Ilyen a foci, ezt nem tudjuk el­­kerülni, számolunk ezzel is, hogy az ellenfelünk talán már jobban játékban van, de ezzel a feladattal kell megbirkóznunk.