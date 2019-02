Megtaláltuk a MOL-PICK Szeged legnagyobb szurkolóit - a csapat meginvitálta őket a Fradi elleni mérkőzésre

A videó híre gyorsan eljutott a MOL-PICK Szegedhez is: a csapat pedig azonnal meginvitálta az egész osztályt a következő, február 26-i Ferencváros elleni találkozójukra (18 óra). A gyerekek nagyon örültek a megkeresésnek, így biztosak vagyunk benne, a kedvenceknek élőben is olyan lendülettel fognak szurkolni, mint a farsangi előadásukban.Nem túlzás a részünkről ha azt mondjuk, az elmúlt időszak legjobb farsangi előadására bukkantunk. És az is szinte biztos, hogy nem jelmezeket látunk, hanem valóban hatalmas MOL-PICK Szeged drukkereket.A sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola hatodikosainak előadása láttán szerintünk mindenki egy picit Pick-szurkoló lesz! Ugye?Hajrá Kékek, csak előre!