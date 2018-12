Megtartaná az őszi lendületet a MOL-PICK

Jonas Källman magyar bajnok lett 2018-ban. Fotó: Karnok Csaba

Elismerések



A Nemzeti Sport csütörtökön egyoldalas férfikézilabda összeállítással jelentkezett. Az évet értékelte a napilap. Az év edzőjének a MOL-PICK Szeged mesterét, Juan Carlos Pastort választották meg. A spanyol mester nyilatkozatában kiemelte, hogy remek évet zárt a csapata, de ő sosem elégedett teljesen, rengeteg még a feladat, és nem lehet hátradőlni egyszer sem. Elmondta, hogy számára a legfontosabb, hogy a csapat teljesítsen jól, nem egyéni teljesítményekről szól a játék.



Az év légiósának a spanyol válogatottal a világbajnokságra készülő szintén szegedi Joan Canellast választották meg. A rutinos irányító remekül illeszkedett be Szegeden, hatalmas tapasztalata rengeteg meccsen segített az őszi időszakban.

– Veretlenül vezetjük a magyar bajnokságot, illetve a második helyről várjuk a tavaszt a Bajnokok Ligája csoportkörében, így egy kiváló őszön vagyunk túl. Februárban lesz öt éve, hogy Szegeden játszom, ezalatt most produkáltuk a legjobb fél szezont. Rengeteg mindenben javultunk, amióta megérkeztem ide, ez óriási öröm számomra.– Ahogyan az előbb is mondtam, kiválóan szerepeltünk augusztustól decemberig azt követően, hogy májusban megnyertük a magyar bajnokságot. Fontos azonban, hogy jól zárjuk a BL-csoportkört februárban, valamint szeretnénk megvédeni a címünket az NB I-ben. Ezek tekintetében az eddigi sikereink részsikerek. Emlékezzünk csak vissza, tavaly ilyenkor szörnyen szerepeltünk. Másfél hónapig rosszul kézilabdáztunk, amikor senki sem tudott vezető szerepet vállalni a MOL-PICK Szegedből. Mi lett a vége? Megnyertük a bajnokságot, és mindenki boldog volt ismét. Oda kell figyelnünk, apró dolgok megváltoztathatják a jó őszünket. Folytatnunk kell a munkát januárban, majd amikor februárban visszajön mindenki, teljesen a feladatainkra koncentrálni. Ha ez hiányzik majd, mindent elveszíthetünk.– Nagyon jó kerete van a svédeknek, papíron szerintem az egyik legerősebb válogatott jelenleg. Kim Andersson és Kim Ekdahl du Rietz egészséges, ha elkerülik a sérülések a háromkoronásokat, akkor bárkire veszélyesek lehetnek. Az előző tornákhoz képest tovább erősödtünk, ha minden jól megy, akkor... Top formában lehet majd Svédország.– Ez egy rendkívül jó kérdés! Németország és Dánia házigazdaként mindenképpen veszélyes lehet, de Franciaország még Nikola Karabatic nélkül is a favoritok közé tartozik. A spanyoloknak is jó keretük van, valamint azt gondolom, ahogyan korábban is megjegyeztem, ha minden jól megy, akkor a svédek odaérhetnek a legjobb helyek egyikére.– Jelenleg a spanyolországi Ciudad Realban vagyok a családommal december 28-ig, akkor hazamegyünk majd a szülővárosomba, ahol együtt ünnepeljük az újévet. Ezt követően pedig elmegyünk Prágába három napra, és onnan térünk haza Szegedre.