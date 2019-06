Megtartaná értékeit a Szentesi VK pólócsapata

Tóth Fruzsina (balra) gólkirály lett. FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON/EGRI VK

A második helyen végzett a Szentesi Vízilabda Klub leány serdülőcsapata, míg bronzérmes lett az országos gyermekbajnokságban és a vidék IV-es kiírásban. Az ifjúsági együttes pedig a negyedik helyen zárta a hosszú idényt.– Az ország egyik legsikeresebb utánpótlásbázisa működik Szentesen már évek óta, amire elképesztően büszkék vagyunk – jegyezte meg mindenekelőtt Dömsödi József, a Szentesi VK nőiszakág-vezetője. – Bár idén nem akasztottak egyik korosztályunk nyakába sem aranyérmet, így is sikeres éven vagyunk túl. A nőknél ott vagyunk a legjobbak között, folyamatosan azon dolgozunk, hogy megtartsuk értékeinket, de rendkívül nehéz. Mivel Szentes nem megyeszékhely, nincs egyetemünk, így hátrányból indulunk, az ezekkel rendelkező klubokkal szemben, illetve az elszívó erőt képező fővárosiakkal szemben – világított rá a tehetségek megtartására és az átigazolások nehézségére.Tehetségekből nincs hiány a Kurca-partiaknál, hiszen a gyermekbajnokság gólkirálya és legértékesebb játékosa Tóth Fruzsina lett, míg ugyanezt a két elismerést zsebelte be a serdülők között Dömsödi Dalma. Van tehát kikre építeni a jövő csapatát Szentesen.– Valamennyi korosztályos válogatottba több játékost is adunk, valamint két trénerünk, Győri Eszter és Brávik Fruzsina szövetségi edzőként is tevékenykedik. Csapataink, játékosaink eredményei, edzőink pluszfeladatai mind a Szentesi VK-nál elvégzett munkát ismerik el – fejezte be értékelését Dömsödi József.