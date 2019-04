Megtört a jég a SZEOL-nál

Taksony–SZEOL SC 0–5 (0–3)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 22. forduló. Dunaharaszti, 100 néző. Vezette: Szommer Attila – jól (Nagy M., Pipicz).

Taksony: Szűcs L. – Meiszter, Hesz, Parázs, Bene, Győri, Szemán, Wágner, Reznek, Sárossy, Tóth Gy. Edző: Szabados Tamás.

SZEOL SC: Leindler 7 – Tomisics 7, Gajág 6, Gál 6 (Rácz, 82. –), Grünvald 7 – Forró 7, Horváth P. 7, Pócs 7, Kozics 8, Beretka 7 (Kéri, 69. –) – Kalmár 9 (Péter, 84. –). Szakmai igazgató: Halkó Pál.

Gólszerzők: Kozics (8.), Kalmár (18., 37., 86.), Horváth P. (73.).



Alig pár perc elteltével megszerezte a vezetést a SZEOL a hazai meccseit Dunaharasztiban rendező Taksony otthonában, de a vezetés után nem álltak le Siha Zsolt tanítványai. Az edzőjét ezúttal eltiltás miatt nélkülöző gárdában a télen érkezett Kalmár Ferenc mesterhármast szerzett, a csatár két szemfüles megoldás mellett a csereként beszállt Kéri Tamás beadását bólintotta a kapuba, ekkorra már rég eldőlt a találkozó.



A SZEOL SC eddigi öt tavaszi meccsén szerzett három gólt: most viszont egy találkozón ötöt, így magabiztos, szezonbeli legnagyobb győzelmét aratott. Beretka Péterék legutóbb majdnem egy éve szereztek öt gólt: érdekesség, hogy akkor is idegenben, hiszen tavaly májusban a Makó otthonában talált be ötször a csapat.

A Dunaújváros kecskeméti vereségével a SZEOL SC visszaelőzte riválisát, és ismét harmadik a tabellán. Legközelebb vasárnap a Dabast fogadja a csapat a SZVSE-stadionban.



Halkó Pál (szakmai igazgató): – Az elmúlt fordulók sérelmei után a mérkőzés előtt kinyitottuk a gőz-, közben a gól-, utána a sörcsapokat.