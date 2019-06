Megtörtént a csoda: maradhat és indulhat a megyei I. osztályban a Kiskundorozsma

Maradhatnak a megyei I. osztályban. Továbbra is Szabó Zsolt vezetésével készül a Kiskundorozsma. FOTÓ: FRANK YVETTE

Mindig rosszul érint bennünket és az esetben érdekelteket is, ha egy Csongrád megyei klub vagy csapat anyagi problémák miatt nem ott indulhat, ahol joga van hozzá. Ilyenről számoltunk be korábban a Kiskundorozsma me­­gyei I. osztályú labdarúgócsapatánál, amelynek elnöke, Ottlik Sándor egy héttel ezelőtt szomorúan közölte: mivel elfogyott az anyagi forrás, így vélhetően csak a megyei IV. osztályban startolhatnak. Ám a csodák azért vannak, hogy várjunk rájuk és higgyünk bennük. És most ez bekövetkezett.– Vártuk a csodát, és ez most megtörtént: jelentkezett egy tá­mogató, a Dorozsmai úton építkező Edo-Hungary Kft. nevében Kiss Tibor tulajdonos, aki vállalta, hogy segít nekünk a megyei I. osztályú indulásban – nyilatkozta Ottlik Sándor. – Ő keresett meg minket a Délmagyarország cikkének hatására, kezet adtunk egymásnak, és a következő megyei I. osztály szűk költségvetésében segít nekünk, így ide is adjuk le a nevezésünket. Köszönöm neki és az összes játékosnak, hogy a nehéz helyzetben is kitartottak mellettünk.A csapat edzője Szabó Zsolt marad.