Megvan a második Szeged SZTE-siker

Pedig nem kezdtek jól a szegediek, erre gyorsan reagált is Varga Tamás vezetőedző. Trifán érkezett a kapuba, illetve más harcmodorban is játszottak a lányok, mutatja ezt a második negyedben szerzett hét gól is.

Innentől végig uralta a meccset a Szeged, amely végül háromgólos sikert aratott. A szezonbeli második győzelem mellett annak is örülhettek a klubnál, hogy a 2004-es születésű Kispál Réka debütálhatott az OB I-ben.



Varga Tamás: – Sokkal jobban örülök ennek a győzelemnek, mint a Tatabánya ellen, hiszen ma nem volt komplett a keretünk. A lányok óriási csapategységről tettek tanúbizonyságot. Elérkeztünk a szezon feléhez, úgy gondolom, ez a csapat eddig kihozta magából a maximumot.



Szeged SZTE–Honvéd 14–11 (3–4, 7–3, 1–2, 3–2)

Női vízilabda OB I, 9. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Berki, Pásztor.

Szeged SZTE: Gyöngyösi – ÁRKOSY 1, BOTKA 4, RÁCZ 1, DAMJANOVICS 3, Lengyel D. 1, TÓTH 4. Csere: Trifán (kapus), Lengyel A., Ádám, Kispál.

Vezetőedző: Varga Tamás.

Honvéd: Magyari – Pap Mé., 2, Ármai 1, FARAGÓ 1, Rajkort, Bálint 4, CZAKÓ 2. Csere: Pap Mi., Rajna, Vogt 1, Pálinkás, Szűcs, Tamás. Vezetőedző: Rottler Antal.

Gól – emberelőnyből: 10/5, ill. 5/1.

Ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Kipontozódott: Árkosy.