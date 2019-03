Megvan az alap a BL-re a Szegedi TE-nél - Brancsek János a hétvége sporthőse

2:2, de mínusz 119 fa. Ebből a helyzetből kellett a maximumot kihozni Répcelakon a Szegedi TE utolsó két játékosának. A feladat adott volt: megmenteni egy pontot, ezzel megtartani a hárompontos előnyt a tabellán. Brancsek János és Jovan Csalics megtette, amit kell, és előbbi a szegediek legjobbja is volt a rangadón. Épp ott, ahonnan Szegedre érkezett.



– Mint ahogy eddig és ezentúl mindig, a győzelem volt a cél Répcelakon is. Az utóbbi időben nagyon jó formát mutatott az ellenfél, így tudtuk, nem lesz könnyű mérkőzés. Ez be is bizonyosodott rögtön az első sorban, majd amikor rám és Csalicsra került a sor, 2:2 volt az állás, de 119 fával a Répcelak vezetett. Innen egyértelműen a 4:4 volt a cél, hiszen valami csoda kellett volna ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. A fát nem sikerült visszahozni, de a döntetlent elértük. Az első két szettben jól ment a telizés, és a szettek végére azt az előnyt meg is sikerült tartani, így 2:0-ra vezettem féltávnál. A harmadik szettben a telim csak 91 lett, de ekkor a tarolásra éreztem rá, és jöttek is a kilencesek. Az utolsó szettre szétesett a mozgásom, dekoncentrált voltam, és sok hibát csináltam, de összességében elégedett vagyok, hiszen fára pontosan annyit sikerült ütnöm, mint ugyanitt az alapszakaszban.

A bajnokság két hetet szünetel – bár szombaton pótolják a Zalaegerszeg–Répcelak rangadót –, a Szegedi TE viszont a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készül.



– Sosem szerepeltem még a Bajnokok Ligája Final Fourjában. Európa jelenlegi négy legjobb csapata között nagy küzdelemre lehet majd számítani – nyilatkozta Brancsek. – A Szegedi TE nagyon jó formában van már hetek óta. Az elődöntőben az ellenfelünk a szlovák Podbrezova lesz, amely a soraiban tudja a világ legjobb játékosát, Zavarkó Vilmost. Nehéz mérkőzésre számítok, de ha a hétvégi répcelaki eredményekre rá tudunk tenni még egy lapáttal, jó esélyünk lesz a győzelemre. Mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, így most ez van fókuszban, de szombaton kora délután kiderül, hogy melyik együttes jut elsőként a Final

Four döntőjébe.



A szegediek pénteken utaznak, az elődöntőt szombaton 14 órától játsszák a szlovák bajnok ellen.