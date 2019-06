Megyeegy: Sikerrel ünnepelt az Algyő

Ifjúságiak, A csoport

30. forduló: Kistelek–Csongrád 4–1, gólszerzők: Nagy D. (4), ill. Farkas. L-IT-SZEAC–DAFC Szeged 0–8, gsz.: Gyukics (3), Szűcs (2), Molnár, Albert, Péter. Algyő–Kiskundorozsma 2–5, gsz.: Molnár (2), ill. Kalapács (4), Simon. HFC–Bordány 1–2, gsz.: Légrádi, ill. Bálint, Domonkos. Szentesi Kinizsi–Maros-menti UFC 7–1, Zsombó–FK 1899 Szeged 0–11.

Algyő, 250 néző.Virág András Barnabás – jól (Szalai, Minda).Siska 9 (Révész 9) – Szélpál 9, Mészáros 9, Daróczi 9 (Jernei 9), Belanka 9, Hatvani I. 9, Kovács M. 9, Lajkó 9, Molnár Sz. 9, Szil 9 (Varga G. 9), Sebők 9 (Tóth M. 9).Sebők László.Halász 7 (Ábrahám 7) – Kiss A. 7, Molnár K. 7, Papp 7, Cseh 7 (Horváth T. –), Szecskó 7, Takács 7, Szilágyi 7, Tóth I. 7 (Rácz B. –), Csamangó 7, Géczi 7 (Jankó –).Szabó Zsolt.Hatvani I. (62.), Lajkó (89.).– Gratulálok az egész egyesületnek, a szertárostól kezdve a büfésen keresztül mindenki hozzátette a magáét a címvédésünkhöz! Hétről hétre erőn felül teljesítettek a fiúk, de így is meg tudtuk ezt csinálni, ez egy nagy dolog!– Gratulálok az Algyőnek, és a csapatomnak is! Erőn felül teljesítettünk az idényben. Köszönünk mindent a búcsúzó Halász Krisztiánnak, sok sikert kívánunk neki az életben!Újszeged, 20 néző.Kovács Attila – kiválóan (Orosz, Vereska).Mészáros 8 – Zsömbörgi 8, Szántó 8, Török 8 (Nagy G. –), Nyíri 8 (Valach –), Kasza 8, Sós 8, Zsibrita 8, Kiss P. 8, Pusztai 8 (Pesti –), Koncz 8.Balogh Dávid.Nagy M. 4 (Kovács I., 4) – Kis D. 4, Miklós 4, Szabó I. 4, Kovács R. 4, Bujáki 4 (Badi 4), Kis Á. 4, Szántó 4, Kabódi 4 (Paku –), Gyöngyösi 4, Daraki 4.Horváth Zoltán.Nyíri (43.), Zsibrita (57.), Valach (69.), ill. Kovács R. (58.).– Sikerült hazai győzelemmel, szépen zárni a szezont, így jólesett a babgulyás a mérkőzés után. Köszönöm a csapatnak és a vezetőségnek az egész éves munkáját. Hajrá, UTC!Megleptük az ellenfelet, de nem úgy, ahogy megbeszéltük, hanem ajándékokkal. Mi fociztunk, még az ellenfélnek is rúgtunk kettőt.Szentes, 100 néző.Soós István – közepesen (Kakuk, Szarka).Kotvics-Varga 7 – Kiss-Kása 7–2=5, Lőrincz 7 (Plenter –), Szabó L. 7, Kovács N. 7 (Lázár –), Lekrinszki 7,5, Prozlik Á. 6–2=4, Bertók G. 8 (Pölös –), Molnár Zs. 7, Vincze Z. 6,5, Szeles D. 7 (Légrádi –).Némethy László.Vígh S. 5 – Vér Á. 4,5, Borgulya 4, Németh Z. 6, Dongó 4, Fekete Á. 4, Faragó-Barát 4–2=2, Néma 4, Faragó N. 4, Táncos 4, Bartos N. 5.Kiss Máté.Bertók G. (17., 57.), Lekrinszki (68.), Lőrincz (82.), ill. Bartos N. (51.).Prozlik Á. (44.), Kiss-Kása (85.), ill. Faragó-Barát (79.).– A minimális célt, a nyolcadik helyet teljesítette a csapat, de sokkal több volt ebben a szezonban.– Gyötrelmes tavaszon vagyunk túl, lesz egy kis időnk gondolkodni a folytatáson.Zsombó, 100 néző. Vezette: Ézsiás Gábor – jól (Kohajda, Krepsz).Rozs E. 8 (Tari –) – Csikós K. 8, Gajdó 8 (Székely –), Kószó 8, Zetkó 8 (Szűcs L. –), Molnár B. 8, Gyuris 8, Rozs Á. 8, Németh T. 8 (Tóth O. –), Bálint 8 (Lajkó 8), Mihálffy 8.Mihálffy Zsolt.Kurucsai 5 – Imre 5, Szélpál 5 (Herczeg –), Dóra J. 5, Mucsi 5 (Varga Z. –), Csuka 5 (Hegyesi –), Makai 5 (Dóra T. –), Simai 5, Rangos 5, Heredea 5, Benkő 5.Hüvös Gábor.Csikós (13., 44.), Mihálffy (16.), Németh T. (28.), Gyuris (62.), ill. Dóra J. (44., 91., 93. – a másodikat 11-esből).– Amíg én Ferenc pápánál próbáltam közbenjárni, addig a csapat motivált ellenféllel szemben bizonyította, hogy helye van a megyei I. osztályban.– A hozzáállással nem volt gond az idényben, becsülettel edzettünk. Változásokra lesz szükség, rövid időn belül próbálunk visszakapaszkodni a megyei elitbe.Makó, 100 néző.Barta Norbert – jól (Csöngető, Barna Z.).Köteles A. 6 – Lipták 8, Frank B. 8, Varga R. 6, Herczeg B. 8, Vajna 8 (Megyesi –), Posztós 6 (Bakos A. 6), László L. 6, Vas K. 8, Szilvási S. 7, Beke D. 7 (Csávás –).Krucsó Ákos.Verebélyi K. 4 – Bodor 3, Köteles B. 3 (Somodi –), Bartucz 3 (Szőrfi –), Mészáros M. 3, Orovecz 4 (Farkas M. 5), Vitos G. 4, Sándor L. 4, Bálint A. 3, Lévai 4 (Szántai-Kis –), Borda 4.Keller Mihály.Vajna (16.), Vas K. (28., 52.), Herczeg B. (89.).– Fantasztikusak voltak a játékosok. A tehetség utat tör magának. Remélem, nem itt van vége a történetnek.– Valószínű, hogy a tabella nem hazudik, és hű tükörképe az egész évben elvégzett munkának. Ha a fiúk egy kicsivel jobban a futballt, akkor előrébb végeztünk volna.Hódmezővásárhely, 100 néző.Tihanyi Gábor – jól (Kócsó, Bartucz).Kandó 8 – Kiss R. 7, Dér 7, Bartyik 7 (Perpaurer 6), Bürgés 6 (Gyuris –), Mohácsi 7–2=5, Szőke 8, Darida 7, Gyüre 7, Győrfi 6 (Balog –), Rau 7.Bacsa Zsolt.Vasas 7 – Sólya 7, Fodor 7, Popovics 7, Tóth A. 7, Molnár 7, Kis L. 7, Bábi 7, Virág 7, Lőrinc 7, Nagy Torma 7.Tóth János.Mohácsi (18. – 11-esből), Szőke (79.), ill. Popovics (3. – 11-esből).Mohácsi (53.).– Gratulálok a csapat egész éves teljesítményéhez, a szezon végére sikerült összeállnunk, az utolsó hét meccsünkből mindet megnyertük.– Sikeresen fejeztük be a bajnokságot, mivel a szezon előtt kitűzött célunkat teljesítettük, aminek örülünk.Tiszasziget, 150 néző.Szeles Ádám – közepesen (Bozóki, Szűcs I.).Kiss D. 9 – Fődi 7 (Juhász Á. –), Rádi 8,5, Fodor 8,5, Bálint T. 8, Deák D. 8, Kántor 8, Bánóczki 9 (Papp Á. T. 7), Bozóki 8 (Kökény –), Drágity 8 (Skribek –), Rutai 8 (Bernát –),Bernát Péter.Fodor Á. – Zsilák M. 8, Szűcs D. 8 (Pipicz Zs. –), Fehér B. 8,5, Szalma 8, Papdi Cs. 8 (Kovács G. 8), Szücs S. 8,5, Berta M. 8 (Ördögh Á. –), Tanács R. 8,5, Zsilák T. 8 (Mulati –), Márki 8.Pördi Péter.Bozóki (28.), Rutai (34.), Skribek (73.), ill. Szűcs D. (80.).– Jól összerakott csapat a Röszke, fordulatos szezonzárót játszottunk vele. Hiányérzetem van a bajnoksággal kapcsolatban, de idén is előrébb léptünk, amit meg is ünnepeltünk.– Színvonalas mérkőzést játszottunk, amelyből a rutinosabb hazai csapat jött ki jobban. Sajnálom, hogy a bírók nem érték el a két együttes által mutatott nívót. Gratulálok a csapatoknak!1. Algyő 28 22 2 4 72 – 18 682. Tiszasziget 28 20 4 4 86 – 17 643. SZVSE 28 19 4 5 89 – 25 614. Bordány 28 16 3 9 63 – 35 515. Röszke 28 16 1 11 59 – 39 496. HFC II. 28 15 2 11 67 – 58 477. Kiskundorozsma 28 13 3 12 37 – 37 428. Szentes 28 12 4 12 36 – 41 409. Csongrád 28 12 2 14 39 – 48 3810. Szőreg 28 11 5 12 37 – 44 3811. UTC 28 9 3 16 41 – 73 3012. Makó II. 28 7 7 14 36 – 55 2813. Székkutas 28 4 6 18 36 – 87 1814. Zsombó 28 4 4 20 34 – 85 1615. FK 1899 Szeged 28 3 4 21 32 – 102 131. Szentes 28 23 2 3 149 – 25 712. DAFC Szeged 28 23 2 3 144 – 28 713. HFC 27 21 2 4 161 – 32 654. Tiszasziget 28 20 2 6 170 – 59 625. Kiskundorozsma 28 16 5 7 79 – 42 536. Bordány 28 14 2 12 80 – 65 447. UTC 28 11 2 15 47 – 112 358. Csongrád 28 10 4 14 65 – 89 349. Kistelek 28 10 3 15 61 – 99 3310. FK 1899 Szeged 28 9 6 13 58 – 62 3311. Algyő 28 8 4 16 73 – 104 2812. MUFC* 27 8 4 15 72 – 96 2813. Zsombó 28 8 2 18 35 – 131 2614. L–IT SZEAC 28 4 3 21 27 – 144 1515. Mindszent 28 2 1 25 36 – 169 7