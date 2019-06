Mesterhármassal búcsúzott az idénytől: Dóra János, az FK Szeged csatára a fordul gólvadásza

Az idény utolsó mérkőzésén szerezte meg szezonbeli első mesterhármasát az FK 1899 Szeged támadója, Dóra János: sőt, a csatár több mint 900 nap után szerzett újra egy meccsen három gólt, legutóbb 2016 novemberében az UTC-nek köszönt be háromszor.– Az első egy jól eltalált szabadrúgás volt, a második egy tizenegyes, a harmadiknál pedig a rutin segített: olyan húsz méterről átemeltem a kapus fölött, ez még nekem is tetszett. Olyan volt, mint amit a cseh Poborsky rúgott 1996-ban az Eb-n a portugáloknak – idézte fel mesterhármasát Dóra János.Az FK támadója ugyanakkor triplája ellenére nem lehetett boldog, hiszen 5–3-ra elveszítették a Zsombó elleni meccset, ezzel sereghajtóként zártak a Csongrád megyei I. osztályban.– Az egész évünk pont ugyanolyan volt, mint a zsombói meccs. Három rúgott gól sem elég a győzelemhez, szerencsénk sem volt. Hogy mit hoz a jövő, majd kiderül: sok mindent hallani, hogy hány csapat lesz a megyei I. osztályban. Ha úgy alakul, hogy a megyekettőben kell játszanunk, akkor az ellenfeleink nem biztos, hogy örülnek, mert a mi meccseinknek legalább hangulata volt a szurkolóinknak köszönhetően. Most is, egy ilyen idény ellenére, a szakadó esőben is kitartottak mellettünk – tette hozzá a rutinos csatár, akinek ez volt a 250. meccse az FK 1899 Szeged színeiben, ám bizonyára egyben az utolsó is.– A szív még csinálná, de az agy már nem. Meglátjuk, hogy alakul, de eljön az a pont, amikor meg kell állni, edzeni is kell ahhoz, hogy hétvégén megfelelő legyen a teljesítmény – mondta Dóra János.