Mesterhármassal járult hozzá a 7-1-hez: Rutai Balázs, a Tiszasziget játékosa a forduló gólvadásza

Egy a háromból. Rutai (jobbról) gólt szerez.

Szezonbeli első mesterhármasát jegyezte a Tiszasziget támadója, Rutai Balázs. A góllövőlista éllovasának akadt már négy-, sőt hatgólos meccse is, a Székkutas elleni 7–1-es győzelem alkalmával viszont klasszikus mesterhármassal jelentkezett, amivel immáron 20 találatnál jár az idényben.– Az elsőnél egy védők mögé beívelt labdát passzoltam el a kapus mellett egy átvételt követően, majd balról vezettem befelé, és tekertem el a hosszú felsőbe. A harmadik egy beívelés után született, a kijövő kapus fölött kapásból átpörgettem a labdát – emlékezett vissza a találataira Rutai.A Tiszasziget ott folytatta, ahol ősszel abbahagyta, megszerezte szezonbeli tizenharmadik sikerét, így továbbra is hatpontos előnnyel áll a tabella élén az Algyő előtt.– Háromesélyes mérkőzésként készültünk a székkutasira, hiszen ez volt az első tavaszi meccsünk. Az első negyed órát leszámítva jól játszottunk, a végén becsúszott egy kis szépséghiba a kapott gól miatt, de nem volt kérdés a győzelmünk. Egy jó rajt karácsonyig elkísér, nekünk most elég lenne nyárig, igyekszünk minél több pontot szerezni, aztán meglátjuk, mire lesz elég – tette hozzá Rutai, aki az U19-es bajnokságban négy mesterhármast szerzett, ugyanis a Mindszentet 12 góllal szórta meg, emlékezete szerint ez volt pályafutása legeredményesebb nagypályás mérkőzése.– Motivál a gólkirályi cím, de nem bánnám, ha bajnokok lennénk, viszont nem én lennék a legeredményesebb góllövő – zárta a 21 éves játékos.