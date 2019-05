Miért ne lehetne ismételni? Szedeák-TF (online)

Wirth Ádámék gőzerővel készülnek a TF elleni meccsre. Fotó: Török János

Várakozás



Wirth Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Az elmúlt meccseket arra próbáltuk felhasználni, hogy szombatra minél jobb formába kerüljünk. Úgy gondolom, ez meg is mutatkozott, legutóbb egy olyan meccset játszottunk, amilyet szombaton is szeretnénk. Nem lehet kiindulni a múlt pénteki meccsből, mi jobban meg akartuk mutatni, hogy jobb csapat vagyunk. A nyomás rajtunk van, a TF nem mindig úgy játszott, hogy megérdemelnék, hogy jövőre is A csoportosak legyenek, de nekünk ezt be kell bizonyítanunk a pályán is. Szombaton muszáj nyernünk, ezt a terhet el kell tudnunk viselni, semmi más opciónk nincs, csak a győzelem.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, play-out, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Kapitány, Farkas G., Török.Szedeák: Boltics, Wirth, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Vezetőedző: Andjelko Mandics.TF Budapest: Clark, Krjajski, Buzás, McLane, Bergstedt. Csere:Vezetőedző: Ales Pipan.7.perc - Clark viszi be, és be is fejezi, 9-16. Időt kér Mandics. Boltics passza után Sulovics bújna ki, de faultolják, büntetőzhet. Hibátlanul teszi, 11-16. Remek védekezés, nem tud dobni a TF!6. perc - Wirth védekezik jól, hét másodperce maradt a TF-nek. Bergstedt egy támadópattanót tesz vissza, 7-14. Sulovics első kosara, 9-14.5. perc - Buzás második hibája, le is cseréli őt Pipan, jön Rikalo. Lejár a támadóidőnk, Sulovics-csal szemben most jól védekeztek. Bergstedt Sulovics mellett, 7-12.4. perc - Sulovicstól nem jó a horog, de Juhos labdát szerez - majd ő zsákol, 7-8. McLane-nek most elnézik a lépést, de beejtheti, 7-10.3. perc - Ponjavics szed egy támadópattanót, majd kap faultot, így büntetőzhet. Bedobja mindkettőt, 5-3. McLanet faultolja Juhos, és sajnos jó a kosár is: McLane is bedobja a büntetőt, 5-6. Juhos eladja, majd McLane floatere, 5-8. Megint rossz támadás, eladott labda a Szedeáknál. Lépéshiba a túloldalon, látszik, hogy mindkét csapatot nyomja a tét.2.perc - Clark kihagyja a távolit, Wirth passza viszont rossz a túloldalon. Krnjajski szerzi az első vendég kosarat, rögtön egy triplát a sarokból, 3-3.1. perc - Rögtön egy tripla, Ponjavics! Így kell kezdeni, 3-0! Nincs kosár az első pesti támadásból, de a következő akciónál a Szedeák sem tudja növelni előnyét.17.59 - Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Szépen érkeznek a nézők a sorsdöntő meccsre, a Szedeáknál akadtak ugyan betegséggel küszködők a héten, de végül mindenki vállalni tudta a játékot.Eljött az a párharc, amelyre hetek óta készül a Naturtex-SZTE-Szedeák: Juhos Leventéék az alsóház utóbbi találkozóit már úgy játszhatták, hogy pontosan tudták, az eredmény már nem számít, hiszen eldőlt, a TF Budapesttel játszanak majd az A csoportos tagság megőrzéséért. A helyzet egyszerű, az a csapat, amely kétszer legyőzi a másikat, bennmarad, a másik pedig kénytelen búcsúzni az első osztálytól.Szombaton 18 órától jön az első felvonás az újszegedi sportcsarnokban, majd szerdán Budapesten találkoznak a felek: amennyiben szükséges, akkor jövő szombaton ismét Szegeden lenne a mindent eldöntő, harmadik meccs.– Az utolsó három meccsünkön egyaránt tudtunk fejlődni – kezdte Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. – Képesek vagyunk a még jobb játékra, bár most csak az a lényeg, hogy nyerjünk, nem számít, mennyivel. Nem szabad teherként felfognunk, hogy mi a tét, hanem pluszmotivációt kell, hogy adjon ez a helyzet – nyilatkozta Mandics.Legutóbb múlt pénteken, 31 ponttal győzte le a fővárosi csapatot a Naturtex: ugyanakkor az még egy tét nélküli meccs volt, viszont az előjelek így mindenképp a szegediek mellett szólnak.– Nem szabad úgy hozzáállnunk, hogy a TF-nek rossz napja volt. Ellenfelünk annyit játszott, amennyit mi engedtünk nekik, tapasztalt kosárlabdázóink vannak. Edzőként nem voltam még ilyen helyzetben, játékosként is csak egyszer: itt a szív és az akarat lehet a döntő tényező – tette hozzá a szakember.Ideális esetben a szombati lehet a szezon utolsó hazai Szedeák-meccse, hiszen szerdán Budapesten akár le is zárhatja a párharcot a csapat.– A legfontosabb, hogy nyerjünk, most csak erre a meccsre gondolunk. Szükségünk lesz szurkolóink biztatására, remélem, minél többen kilátogatnak a meccsünkre, és közösen érjük el a győzelmet – zárta Andjelko Mandics.Az összecsapást a szurkolók ingyen nézhetik meg. A klubvezetés arra kér mindenkit, hogy időben érkezzen a meccsre, és foglalja el a helyét.