Mikler szomorú a vereség miatt

Szombaton szenzációsan játszott a Veszprém a Kielce ellen a kölni férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében, az elődöntőben. A magyar bajnok remek hajrával nyert 33–30-ra, és jutott be a fináléba. A másik ágon az a Vardar Szkopje harcolta ki a továbbjutást a jóval esélyesebb Barcelona ellen, amely éppen a MOL-PICK Szeged csapatát búcsúztatta a legjobb nyolc között. Jött a döntő, a Veszprém viszont vereséget szenvedett, az észak-macedón együttes 27–24-re nyert. Nagy volt a csalódás, Mikler Roland is szomorú volt.



– Nehéz ilyenkor szavakba önteni azt az érzést – kezdte a beszélgetést a nyártól Szegedre visszatérő kapus –, ami a lelkemet nyomja. Ott álltunk a kapuban, egyetlen lépés választott el bennünket attól, hogy sikerüljön egy nagy álmunkat megvalósítani, megnyerni a Bajnokok Ligáját. Végtelenül megvisel a vereség, el kell ismerni, hogy a Vardar megérdemelten lett BL-győztes. Jobbak voltak, mint mi a fináléban. Sok gyenge pontunk volt, hogy miért, erre a választ én sem tudom. Több kellett volna, jóval több. Nem voltunk fáradtak, hiszen bő a keretünk. Mégis, nem úgy kézilabdáztunk, ahogyan kellett volna, rengeteg hibát vétettünk. Ezen a szinten ez nem fér bele. Ellenfelünk pedig hihetetlen taktikusan, türelmesen játszott végig. Kivárt, minden hibánkat könyörtelenül büntette. Ez lett a vesztünk.



A dunaújvárosi születésű kapus örül annak, hogy véget ért a szezon, csak akkor szerepel a magyar férfi kézilabda-válogatottban, ha nagy szükség lesz rá az Eb-selejtezőkön.



– Jól jön a pihenés, amely igazán munkás lesz. Költözünk, várandós párommal, Katával visszatérünk Szegedre. Lesz feladat, de szerencsére van segítség, így minden könnyebben megy majd. Köszönöm, jól vagyunk, az ikrek szépen fejlődnek a pocakban. Egyelőre most nem szeretnék a kézilabdával foglalkozni, kicsit háttérbe szorítom ezt. Izgalommal várom a visszatérést, új kihívások várnak rám.