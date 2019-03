Minden gólja előnyt jelentett - Hauk Martin a forduló gólvadásza

A mesterhármas is emlékezetes pillanat egy futballista életében, hát még ha mindhárom gólja csapata vezetését eredményezi. Hauk Martin háromszor köszönt be a Kiszombor elleni idegenbeli, 5–3-ra megnyert meccsen, a mesterhármas sajátossága, hogy mindegyik azt eredményezte, csapata azzal átvette a vezetést.



– Madár Leó passzát estemben lőttem kapura, amivel 2–1-re vezettünk. A második gólomnál visszaléptem center posztról, talppal csináltam egy cselt, majd kilőttem a hosszú alsót, a harmadiknál két védő között kaptam egy remek labdát, amellyel besétáltam – elevenítette fel mesterhármasát a Balástya játékosa.



– Uraltuk a meccset, de az első kapura lövésükből vezetést szereztek a zomboriak. Sok hiányzónk volt, a kötelező meccsek azonban a legnehezebbek, kellemetlen ellenfél volt a Zombor, idegenben sehol sem lehet biztosra menni – összegezte a találkozót Hauk Martin.



A 21 éves játékos ezzel már 15 gólnál jár a megyei II. osztályban, ez volt szezonbeli második mesterhármasa. Legutóbb Deszken is betalált, de az akkor nem ért pontot csapatának.



– Természetesen a klub sikere az első, de magammal nem vagyok elégedett, Mindszenten is eldönthettem volna a meccset. Nem tartom kizártnak, hogy dobogósak legyünk a szezon végén, a csapat képességei alapján képes arra, hogy elérje ezt. Jó a hangulat Balástyán, a pályán kívül is összetartó csapatról van szó. A munkám sok időt elvesz, így nem minden edzésen tudok ott lenni, de egyből befogadtak a srácok, jól érzem magam a csapatnál – tette hozzá Hauk Martin annak kapcsán, hogy tavaly nyáron szerződött Balástyára.