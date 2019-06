Mindenkinek betalált: Szűcs Dávid 34 góllal lett a megyeegyes futballbajnokság idei gólkirálya

Megállíthatatlan volt. Hiába csúsztak be a védők, Szűcs Dávid (piros mezben) szórta a gólokat.

FOTÓ: FRANK YVETTE

Valószínűleg a kapusok és vé­­dők rémálmává vált a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-­bajnokságban Szűcs Dávid. Bordányi mezben két gólt lőtt a Röszkének ősszel, míg tavasszal egyet röszkei szerelésben a Bordánynak.A 25 éves csatár sérülés miatt két kihagyott szezon után tért vissza a futballpályára. Az őszi idényben a Foliaplast-Bordány mezében tizenháromszor zörgette meg az ellenfelek hálóját, majd a télen úgy döntött, hogy hazatér, és az újonc Röszke csapatában folytatja a pályafutását. Együttese ötödik helyen végzett, míg ő gólkirály lett, így remek tavaszt produkáltak. Szűcs huszonhárom gólt lőtt, ráadásul a HFC II. ellen mesterhármast, az UTC ellen mesternégyest jegyzett.– Majdnem három évig nem voltam játékban, így azért kellett fél év, mire belelendültem, visszanyertem az erőnlétemet – kezdte a beszélgetést a 34 találattal gólkirályi címet szerző Szűcs Dávid. – Köszönettel tartozom mindkét idei csapatomnak, mert a Bordány megadta a lehetőséget, hogy visszatérjek a pályára, míg Röszkén segítettek, hogy gólkirály legyek – folytatta.Felnőtt pályafutásának legsikeresebb idényén van túl negyven góljával – mivel a magyar kupában is betalált hatszor.–Örülök a gólkirályi címnek, amivel egyik célomat teljesítettem, sajnos a bronzérem nem jött össze a Röszkével, de sérülések hátráltattak bennünket. Nagy lökést adhat ez a remek sze­­zon a jövőre nézve – tette hoz­­zá, majd elárulta, hogy Ausztriában folytatja karrierjét.– A 40 gólos Csongrád megyei szezon után külföldön, Ausztriában futballozom majd ősszel. Több csapatnál is jártam próbajátékon, bár azt még nem tudom, hogy melyikhez igazolok. A 4–6. osztály valamelyikében folytatom, életvitelszerűen, tehát ki­költözöm. Ausztriában szeretnék majd dolgozni is, valamint a nyelvtanulásra rengeteg időt akarok fordítani, hogy minél jobban boldoguljak a mindennapokban – árulta el Szűcs Dávid, aki idén két csapatával a megyeegy összes résztvevője ellen szerzett legalább egy gólt.