Mindig első lenne: a világ legjobbja, Zavarkó Vilmos is pályára lép a 17. BB Mentor-kupán

Zavarkó Vilmost a maximális koncentráció jellemzi. Fotó: Karnok Csaba

Az állás



A 17. BB Mentor-kupa ma 10 órakor folytatódik, majd a selejtező utolsó napján, szombaton már 7.30-kor kezdődnek az események. A holnapi program végén aztán kiderül, melyik 16 játékos jut a vasárnapi egyenes kieséses szakaszba.



A 17. BB Mentor-kupa legjobb 16 versenyzőjének sorrendje hét nap után: 1. Szél Tibor (Szegedi TE) 657, 2. Nikola Matijas (Partizan Beograd) 643, 3. Zapletán Zsombor (Répcelak) 642, 4. Milan Jovetics (Partizan Beograd) 641, 5. Loncsárevity Adrián (Szegedi TE) 637, 6. Jovan Csalics (Szegedi TE) 632, 7. Kiss Norbert (Szegedi TE) 631, 8. Karsai László (Szegedi TE) 628, 8. Brancsek János (Szegedi TE) 627, 10. Márton János (Szegedi TE) 615, 11. Zavarkó Csaba (Jedinstvo Törökbecse) 611, 12. Zeljko Toman (KK Slavia Kovacica) 610, 13. David Lainscak (Radnicki Novi Sad) 604, 14. Ernyesi Norbert (Szegedi TE) 598, 15. Tót Szabolcs (egyesületen kívül) 596, 16. Veres Zsolt (Szegedi TE) 591 fával.

– A szüleim tekéztek, én pedig velük állandóan a pályán voltam. Jártam úszni, kipróbáltam a futballt is, de valahogy mindig visszahúzott a szívem a tekéhez. Amint üres volt egy pálya, azonnal szaladtam, és gurítottam. Később egyre ügyesebb voltam, egyre nagyobb tehetségnek tartottak.– A korábbi válogatott Goran Csalukovics. Szerettem nézni a játékát. A magyar rekordert, Csányi Bélát már felnőttként ismertem meg.– A magyar csapatok közül három évet töltöttem Kunfehértón, akkor volt egy idény, amikor megbeszéltünk sok mindent Karsai Ferenccel, de úgy éreztem, jobb, ha maradok. Meglehet, úgy járok, mint Jovan Csalics: ha nem is mostanában, de egyszer azért Szegedre igazolok majd.– Amikor még nem volt meg az állampolgárságom, volt szó róla, de nem lett belőle semmi. A szerb szövetség a szakági jelölések alapján a világbajnoki érmeseket ösztöndíjban részesíti, így hét-nyolc éven át én is megkaptam ezt a fajta támogatást. Ám manapság már csak azokra vonatkozik, akik otthon, Szerbiában játszanak. Mivel én tizedik éve a szlovákiai Podbrezovában tekézem, így az utóbbi esztendőkben már nem kapom.– A Kunfehértóval bajnokikat játszottam ott, a Podbrezovával viszont csak felkészülési meccsen szerepeltem, a Bajnokok Ligájában mindig a négy között találkoztunk. Illetve a BB Mentor-kupákon rendszeresen indulok.– A fellépésem célja mindig az első hely. A szegedi verseny lebonyolítása viszont nehéz, összetett, hiszen az egyenes kieséses szakaszban elég egy rosszabb szett, majd a szétlövés, és máris kiesek. Szerencse is kell a győzelemhez, éppen ezért a sprintszámot nem igazán szeretem. Meglátjuk a szombati selejtezőben.– Tizenháromnál járok, és ahogy mondtam, mindig első akarok lenni. Egy-egy jó eredmény sok mindentől függ, például a sérüléstől is. Nem tudhatom, mit hoz a jövő, de szerintem van még bennem annyi, hogy meglegyen a húsz világbajnoki aranyérem.